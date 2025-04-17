Концерт популярного рэпера сорвался в Екатеринбурге

Ранее в Tele-Club отменили несколько других выступлений
Концерт популярного рэпера Yanix, который должен был пройти в Екатеринбурге 19 апреля в Tele-Club, перенесли на 22 мая. Об этом артист рассказал в своих соцальных сетях.
«Концерт переносится с 19 апреля на 22 мая по причине внезапного закрытия клуба», — написал Yanix. Это уже не первая отмена концертов на площадке. Ранее были отменены концерты группы Onyx, южнокорейской W24 и репера ATL. Причина закрытия площадки неизвестна.
Концерт должен пройти в Телеклубе через месяц
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