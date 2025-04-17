17 апреля 2025

Концерт популярного рэпера сорвался в Екатеринбурге

Выступление Yanix в Екатеринбурге перенесли на 22 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее в Tele-Club отменили несколько других выступлений
Ранее в Tele-Club отменили несколько других выступлений Фото:

Концерт популярного рэпера Yanix, который должен был пройти в Екатеринбурге 19 апреля в Tele-Club, перенесли на 22 мая. Об этом артист рассказал в своих соцальных сетях.

«Концерт переносится с 19 апреля на 22 мая по причине внезапного закрытия клуба», — написал Yanix. Это уже не первая отмена концертов на площадке. Ранее были отменены концерты группы Onyx, южнокорейской W24 и репера ATL. Причина закрытия площадки неизвестна.

Концерт должен пройти в Телеклубе через месяц
Концерт должен пройти в Телеклубе через месяц
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Концерт популярного рэпера Yanix, который должен был пройти в Екатеринбурге 19 апреля в Tele-Club, перенесли на 22 мая. Об этом артист рассказал в своих соцальных сетях. «Концерт переносится с 19 апреля на 22 мая по причине внезапного закрытия клуба», — написал Yanix. Это уже не первая отмена концертов на площадке. Ранее были отменены концерты группы Onyx, южнокорейской W24 и репера ATL. Причина закрытия площадки неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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