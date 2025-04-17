Пермское аграрное предприятие получит федеральную поддержку

Аграрное предприятие «МаСКо» из Чернушинского округа (Пермский край), производящее молочную продукцию, получит федеральную поддержку для внедрения маркировочного оборудования. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«В ходе рабочего выезда убедился в том, как растут местные сельхозпроизводители — „Совхоз Дружный“ и предприятие „МаСКо“. Отсюда поставляют продукцию на полки магазинов по всему краю и на соседние молочные производства. Предприятие получит федеральную поддержку на приобретение и ввод в эксплуатацию маркировочного оборудования. Теперь этот процесс станет легче и быстрее. Поможем предприятию реализовать инвестиционный потенциал и выйти на новые рынки», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.
В прошлом году, благодаря краевым мерам поддержки, предприятие выросло в объемах продукции и качестве технологий. Дополнительные инвестиции позволили запустить новый цех по производству сыров и создать 60 новых рабочих мест.
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