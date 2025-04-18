Эксперт заметил падение цен на яйца к Пасхе

Куриные яйца подешевели на 12%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яйца подешевели на 12%
Яйца подешевели на 12% Фото:

В преддверии Пасхи в России зафиксировано снижение стоимости куриных яиц на 12,2%. Об этом рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Цены на куриные яйца снизились на 12,2%», — передает РИА Новости слова эксперта. В то же время молочная продукция значительно подорожала: сливочное масло поднялось в цене на 37,8%, а молоко — на 22,7%.

По словам эксперта, рост цен на молочную продукцию связан с дефицитом сырого молока из-за сокращения поголовья коров. Яйца стали редким исключением, продемонстрировав обратную динамику.

Врач диетолог Ольга Лушникова рассказала как правильно покрасить яйца и не отравиться. Она раскрыла, что пасхальные яйца лучше украшать натуральными красителями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В преддверии Пасхи в России зафиксировано снижение стоимости куриных яиц на 12,2%. Об этом рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. «Цены на куриные яйца снизились на 12,2%», — передает РИА Новости слова эксперта. В то же время молочная продукция значительно подорожала: сливочное масло поднялось в цене на 37,8%, а молоко — на 22,7%. По словам эксперта, рост цен на молочную продукцию связан с дефицитом сырого молока из-за сокращения поголовья коров. Яйца стали редким исключением, продемонстрировав обратную динамику. Врач диетолог Ольга Лушникова рассказала как правильно покрасить яйца и не отравиться. Она раскрыла, что пасхальные яйца лучше украшать натуральными красителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...