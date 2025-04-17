В Кургане 17 апреля пьяный водитель выехал на встречную полосу на проспекте Машиностроителей и врезался в иномарку Toyota Camry. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
«На дороге, имеющей четыре полосы, по две в каждом направлении, мужчина выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. За рулем иномарки находилась девушка 1995 года рождения, после столкновения ее автомобиль отбросило на препятствие в виде бордюрного камня», — пишет инспекция.
После удара иномарку отбросило на бордюр, травмы получили оба водителя. 60-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы, а обстоятельства и причины ДТП продолжают выясняться.
В связи с участившимися случаями управления автомобилем в нетрезвом виде Госавтоинспекция Курганской области объявила о начале профилактического мероприятия. В ближайшие выходные сотрудники ДПС проведут массовые проверки водителей на состояние опьянения, чтобы повысить безопасность на дорогах и выявить нарушителей среди автолюбителей региона.
Подобные происшествия с участием пьяных водителей в Кургане происходят не впервые. Ранее, 6 апреля, на улице 9 Мая нетрезвый водитель Toyota, не имея прав, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, в котором пострадали несколько человек, включая младенца. В регионе уже были случаи, когда виновники таких аварий получали реальные сроки.
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