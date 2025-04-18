В Херсонской области загорелся крупный рынок, есть пострадавшие

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В Херсонской области из-за пожара на рынке пострадало три человека
В Херсонской области из-за пожара на рынке пострадало три человека Фото:

В Херсонской области на крупном рынке вспыхнул пожар. Пострадали три человека. Об этом сообщили представители МЧС РФ.

«В Херсонской области горит рынок. На улице Генической горит палатка. Площадь пожара — 600 квадратов», — сообщили в МЧС РФ. Информацию об этом представители ведомства разместили в своем telegram-канале.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать, однако работы по его полному устранению продолжаются.  Пострадали три человека.

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В Херсонской области на крупном рынке вспыхнул пожар. Пострадали три человека. Об этом сообщили представители МЧС РФ. «В Херсонской области горит рынок. На улице Генической горит палатка. Площадь пожара — 600 квадратов», — сообщили в МЧС РФ. Информацию об этом представители ведомства разместили в своем telegram-канале. По данным ведомства, пожар удалось локализовать, однако работы по его полному устранению продолжаются.  Пострадали три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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