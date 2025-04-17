Власти планируют продлить запрет на посещение тюменских лесов

Власти планируют продлить противопожарный режим в Тюменской области на полмесяца. Проект постановления размещен на сайте правительства региона.
«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Запретить посещение гражданами лесов с 25.04.2025 по 15.05.2025», — отмечено в документе.
На данный момент проект находится на стадии общественной и антикоррупционной экспертизы. Решение об окончании публичных консультаций назначено на 24 апреля.
Ранее в Тюменской области ввели особый противопожарный режим, со сроком действия с 5 по 24 апреля. Он подразумевает запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.
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