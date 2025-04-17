17 апреля 2025

Власти планируют продлить запрет на посещение тюменских лесов

Власти Тюменской области готовят продление противопожарного режима до 15 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее запрет действовал до 24 апреля
Ранее запрет действовал до 24 апреля Фото:

Власти планируют продлить противопожарный режим в Тюменской области на полмесяца. Проект постановления размещен на сайте правительства региона.

«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Запретить посещение гражданами лесов с 25.04.2025 по 15.05.2025», — отмечено в документе.

На данный момент проект находится на стадии общественной и антикоррупционной экспертизы. Решение об окончании публичных консультаций назначено на 24 апреля.

Ранее в Тюменской области ввели особый противопожарный режим, со сроком действия с 5 по 24 апреля. Он подразумевает запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

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Власти планируют продлить противопожарный режим в Тюменской области на полмесяца. Проект постановления размещен на сайте правительства региона. «Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Запретить посещение гражданами лесов с 25.04.2025 по 15.05.2025», — отмечено в документе. На данный момент проект находится на стадии общественной и антикоррупционной экспертизы. Решение об окончании публичных консультаций назначено на 24 апреля. Ранее в Тюменской области ввели особый противопожарный режим, со сроком действия с 5 по 24 апреля. Он подразумевает запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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