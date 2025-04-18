Bloomberg: США хотят закончить конфликт на Украине в течение нескольких недель

США рассчитывают добиться прекращения огня на Украине в течение ближайших недель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, американские чиновники выразили такую позицию на встрече с европейскими коллегами в Париже, где обсуждались возможные пути урегулирования конфликта.
«На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель», — пишет Bloomberg. В публикации уточняется, что основное внимание на переговорах было уделено поиску возможностей для как можно более скорого перехода к перемирию и установлению долгосрочного мира.
По информации Bloomberg, обсуждения между представителями США и европейских стран сфокусировались на конкретных шагах, которые могут привести к деэскалации ситуации. Среди прочего, стороны рассматривали возможные гарантии безопасности и варианты посредничества в переговорах между конфликтующими сторонами.
Ранее в Париже объявили о присоединении Европы к процессу на Украине. Там прошли переговоры по украинскому кризису, которые в Елисейском дворце охарактеризовали как «конструктивные». В США же в то же время призвали украинского лидера Владимира Зеленского не упустить последний шанс на мирные переговоры.
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