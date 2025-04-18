Где законно жарить шашлык в Екатеринбурге: список мест и цены

В Екатеринбурге снять беседку для шашлыков стоит снять от 800 рублей
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Для жарки без штрафа можно арендовать специальную беседку
Для жарки без штрафа можно арендовать специальную беседку Фото:

В Екатеринбурге противопожарный режим начнет действовать с 19 апреля, поэтому любителям отдыха на природе с костром и мангалом придется найти законные способы готовить шашлыки без риска получить штраф. Корреспондент URA.RU изучил места для пикников и выяснил, сколько стоит арендовать беседки.

Гриль-парк «Академус»

Адрес: улица Исследователей, 10

Гостям доступно шесть теплых домов и три гриль-домика. Каждая постройка оборудована уличной мебелью, освещением и мангалом. Цены на гриль-домики и обычные дома отличаются. На территории парка есть также туалеты, паркинг и большая детская площадка.

Аренда гриль-домиков: будни — от 1650 до 2050 рублей/час; с пятницы по воскресенье — от 2350 до 2950 рублей/час. Аренда домов: будни — от 1350 до 2850 рублей/час; с пятницы по воскресенье — от 1950 до 4100 рублей/час.

База отдыха «Лебединое озеро»

Адрес: улица Зеленая, 25

В загородный клуб можно приезжать с собаками маленьких пород, за них придется доплатить 1000 рублей. На территории базы: шесть теплых беседок и три гостевых дома. Стоимость аренды варьируется в зависимости от вместимости беседок: от 4800 до 12000 рублей в будни; от 8400 до 19200 рублей с пятницы по воскресенье.

Некоторые площадки пускают отдыхать с собаками (архивное фото)
Некоторые площадки пускают отдыхать с собаками (архивное фото)
Фото:

Гриль-парк «Белкино»

Адрес: улица Зимняя, 27

Место для отдыха расположено в Уктусском лесопарке. На территории парка: девять теплых гриль-домиков, четыре летние гриль-беседки. В стоимость аренды входит мебель, электрический чайник, доска для мяса, нож, пять шампуров и решетка для гриля.

Стоимость аренды гриль-домиков: будни — 2100 рублей/час; с пятницы по воскресенье — 2500 рублей/час. Чтобы забронировать домик, нужно сделать заказ минимум на 4000 рублей за 2-3 дня до мероприятия.

Стоимость аренды гриль-беседки: будни — 800 рублей/час; с пятницы по воскресенье — 1100 рублей/час. Минимальный период для брони: четыре часа.

Парк Победы

Адрес: улица Кировградская, 101

Аренда беседок стоит от 3500 до 4500 рублей. В беседках предусмотрены мангалы, есть туалет. Снять беседку можно на целый день с 10:00 до 23:00. 

Семейный парк отдыха «Карасики»

Адрес: улица Отдыха, 111/1

Здесь минимальное время бронирования составляет четыре часа. На территории парка расположено 18 домиков с мангалами. В стоимость входят: печка, мебель, электричество, использование мангала. Аренда домиков стоит от 1000 до 1800 рублей/час. 

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В Екатеринбурге противопожарный режим начнет действовать с 19 апреля, поэтому любителям отдыха на природе с костром и мангалом придется найти законные способы готовить шашлыки без риска получить штраф. Корреспондент URA.RU изучил места для пикников и выяснил, сколько стоит арендовать беседки. Гриль-парк «Академус» Адрес: улица Исследователей, 10 Гостям доступно шесть теплых домов и три гриль-домика. Каждая постройка оборудована уличной мебелью, освещением и мангалом. Цены на гриль-домики и обычные дома отличаются. На территории парка есть также туалеты, паркинг и большая детская площадка. Аренда гриль-домиков: будни — от 1650 до 2050 рублей/час; с пятницы по воскресенье — от 2350 до 2950 рублей/час. Аренда домов: будни — от 1350 до 2850 рублей/час; с пятницы по воскресенье — от 1950 до 4100 рублей/час. База отдыха «Лебединое озеро» Адрес: улица Зеленая, 25 В загородный клуб можно приезжать с собаками маленьких пород, за них придется доплатить 1000 рублей. На территории базы: шесть теплых беседок и три гостевых дома. Стоимость аренды варьируется в зависимости от вместимости беседок: от 4800 до 12000 рублей в будни; от 8400 до 19200 рублей с пятницы по воскресенье. Гриль-парк «Белкино» Адрес: улица Зимняя, 27 Место для отдыха расположено в Уктусском лесопарке. На территории парка: девять теплых гриль-домиков , четыре летние гриль-беседки. В стоимость аренды входит мебель, электрический чайник, доска для мяса, нож, пять шампуров и решетка для гриля. Стоимость аренды гриль-домиков: будни — 2100 рублей/час; с пятницы по воскресенье — 2500 рублей/час. Чтобы забронировать домик, нужно сделать заказ минимум на 4000 рублей за 2-3 дня до мероприятия. Стоимость аренды гриль-беседки: будни — 800 рублей/час; с пятницы по воскресенье — 1100 рублей/час. Минимальный период для брони: четыре часа. Парк Победы Адрес: улица Кировградская, 101 Аренда беседок стоит от 3500 до 4500 рублей. В беседках предусмотрены мангалы, есть туалет. Снять беседку можно на целый день с 10:00 до 23:00.  Семейный парк отдыха «Карасики» Адрес: улица Отдыха, 111/1 Здесь минимальное время бронирования составляет четыре часа. На территории парка расположено 18 домиков с мангалами. В стоимость входят: печка, мебель, электричество, использование мангала. Аренда домиков стоит от 1000 до 1800 рублей/час. 
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