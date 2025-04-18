Где законно жарить шашлык в Екатеринбурге: список мест и цены

В Екатеринбурге противопожарный режим начнет действовать с 19 апреля, поэтому любителям отдыха на природе с костром и мангалом придется найти законные способы готовить шашлыки без риска получить штраф. Корреспондент URA.RU изучил места для пикников и выяснил, сколько стоит арендовать беседки.
Гриль-парк «Академус»
Адрес: улица Исследователей, 10
Гостям доступно шесть теплых домов и три гриль-домика. Каждая постройка оборудована уличной мебелью, освещением и мангалом. Цены на гриль-домики и обычные дома отличаются. На территории парка есть также туалеты, паркинг и большая детская площадка.
Аренда гриль-домиков: будни — от 1650 до 2050 рублей/час; с пятницы по воскресенье — от 2350 до 2950 рублей/час. Аренда домов: будни — от 1350 до 2850 рублей/час; с пятницы по воскресенье — от 1950 до 4100 рублей/час.
База отдыха «Лебединое озеро»
Адрес: улица Зеленая, 25
В загородный клуб можно приезжать с собаками маленьких пород, за них придется доплатить 1000 рублей. На территории базы: шесть теплых беседок и три гостевых дома. Стоимость аренды варьируется в зависимости от вместимости беседок: от 4800 до 12000 рублей в будни; от 8400 до 19200 рублей с пятницы по воскресенье.
Гриль-парк «Белкино»
Адрес: улица Зимняя, 27
Место для отдыха расположено в Уктусском лесопарке. На территории парка: девять теплых гриль-домиков, четыре летние гриль-беседки. В стоимость аренды входит мебель, электрический чайник, доска для мяса, нож, пять шампуров и решетка для гриля.
Стоимость аренды гриль-домиков: будни — 2100 рублей/час; с пятницы по воскресенье — 2500 рублей/час. Чтобы забронировать домик, нужно сделать заказ минимум на 4000 рублей за 2-3 дня до мероприятия.
Стоимость аренды гриль-беседки: будни — 800 рублей/час; с пятницы по воскресенье — 1100 рублей/час. Минимальный период для брони: четыре часа.
Парк Победы
Адрес: улица Кировградская, 101
Аренда беседок стоит от 3500 до 4500 рублей. В беседках предусмотрены мангалы, есть туалет. Снять беседку можно на целый день с 10:00 до 23:00.
Семейный парк отдыха «Карасики»
Адрес: улица Отдыха, 111/1
Здесь минимальное время бронирования составляет четыре часа. На территории парка расположено 18 домиков с мангалами. В стоимость входят: печка, мебель, электричество, использование мангала. Аренда домиков стоит от 1000 до 1800 рублей/час.
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