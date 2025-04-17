Екатеринбуржцам запретили ходить в лес и запускать фейерверки

Шашлыки можно будет жарить только на разрешенных мероприятиях
В Екатеринбурге с 19 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
«Установить дополнительные требования пожарной безопасности на время особого противопожарного режима», — следует из документа. Список запретов таков:
- Нельзя посещать леса и торфяные массивы, въезжать на эти территории на личном транспорте. Исключение — работа, связанная с лесом, и участие в массовых физкультурных, спортивных мероприятиях.
- Нельзя использовать открытый огонь и разводить костры.
- Нельзя сжигать мусор, траву, солому, порубочные остатки.
- Нельзя проводить газосварочные и газорезательные работы в лесах, лесопарковых зонах, в садах и огородах.
- Нельзя использовать пиротехнику, печи, камины, которые работают на твердом топливе.
- Нельзя готовить пищу на мангале и обрабатывать ее на открытом огне. Исключение — общественные мероприятия.
За нарушение этих запретов грозит штраф:
- Для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, виновникам пожара — от 40 до 50 тысяч рублей.
- Для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей.
- Для предпринимателей без юрлица — от 60 до 80 тысяч рублей.
- Для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
Владельцам частных домов рекомендовано установить на участке бочку с водой, ведра и огнетушители. Кроме того, в целях безопасности нужно проводить уборку сухой травы, мусора и делать покос.
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