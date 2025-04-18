«Предлагал сдать в детдом»: в Екатеринбурге родители ополчились против учителя

В Екатеринбурге родители учеников школы №87 собирают подписи, чтобы их детям сменили учителя географии Ивана Васильева. Педагог якобы нарушает права детей, вмешивается в личную жизнь, не способствует исправлению оценок и призывает родителей писать докладные друг на друга, копией составленного обращения с URA.RU поделился папа Максим (имя изменено).
«Суть проблемы заключается в том, что, несмотря на старания наших детей повысить успеваемость и получить возможность улучшить оценки, учитель систематически игнорирует их усилия и отказывается предоставлять дополнительные задания или другие способы повышения оценки. Также учитель не спрашивает детей на уроках, которые хотят повысить оценку путем ответов, поднимая руку и проявляя инициативу», — заявляют родители в обращении (есть в распоряжении агентства), которое подписали как минимум шесть человек.
Мамы и папы также утверждают, что педагог якобы оскорблял их. «Осенью 2024 года перед собранием был педсовет, где учитель оскорблял родителей, предлагал сдать в детский дом, если родители не справляются со своими обязанностями», — заявили они, отмечая недовольство из-за того, что учитель географии призывает их писать докладные друг на друга. В своем обращении родители подчеркивают, что педагог необъективно оценивает знания, занижая оценки из-за поведения других учеников и оказывает психологическое давление на шестиклассников.
Претензии родители высказывают и по поводу неуспеваемости детей. «Результат работы учителя отражается на оценках учеников. Большая часть класса не аттестована по данному предмету. Нам непонятно, как наши дети будут аттестованы по этому предмету в будущем и как они сдадут экзамены. <…> Просим предоставить нашему классу другого преподавателя географии и позволить нашим детям получать качественное образование», — говорится в тексте обращения.
По словам Максима, обращение было отправлено в департамент образования Чкаловского района, где ответили, что у руководства школы взяли письменные объяснения. Там пояснили, что для детей есть консультации по географии. А также отметили, что школа не предусматривает выдачу дополнительный заданий тем ученикам, у которых нет пропусков.
Сам Васильев работает в школе год, у него есть высшее педобразование, а контролируют его деятельность администрация школы, в том числе педагог-организатор. «Руководителю МАОУ СОШ №87 указано на необходимость неукоснительного соблюдения норм законодательства при организации образовательной деятельности, усиления административного контроля за исполнением порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся педагогическими работниками школы, за методическим сопровождением педагогов», — ответили родителям в департаменте образования.
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