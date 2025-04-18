Рубио ответил, почему США не говорят про гарантии безопасности Украины

Рубио: США пока не готовы публично обсуждать гарантии безопасности для Украины
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США пока не готовы публично обсуждать гарантии безопасности Украины, заявил Рубио
США пока не готовы публично обсуждать гарантии безопасности Украины, заявил Рубио Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США пока не готовы публично обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала C-SPAN.

«Это уровень конкретики, который мы пока не готовы обсуждать публично», — сообщил Рубио в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о гарантях безопасности для Украины. Он также отметил, что США поднимает данную тему на каждой встрече, которая посвящена урегулированию украинского кризиса. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Вашингтон и Москва активно сотрудничают по вопросу разрешения конфликта на Украине. Делегации из США и России несколько раз встречались за столом переговоров, чтобы обсудить украинский кризис. Президент РФ Владимир Путин также несколько раз созванивался со своим американским коллегой Дональдом Трампом, и даже встречался с его спецпосланником Стивом Уиткоффом

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США пока не готовы публично обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала C-SPAN. «Это уровень конкретики, который мы пока не готовы обсуждать публично», — сообщил Рубио в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о гарантях безопасности для Украины. Он также отметил, что США поднимает данную тему на каждой встрече, которая посвящена урегулированию украинского кризиса. Трансляцию вел телеканал C-SPAN. Вашингтон и Москва активно сотрудничают по вопросу разрешения конфликта на Украине. Делегации из США и России несколько раз встречались за столом переговоров, чтобы обсудить украинский кризис. Президент РФ Владимир Путин также несколько раз созванивался со своим американским коллегой Дональдом Трампом, и даже встречался с его спецпосланником Стивом Уиткоффом. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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