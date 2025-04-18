Рубио ответил, почему США не говорят про гарантии безопасности Украины

США пока не готовы публично обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире телеканала C-SPAN.
«Это уровень конкретики, который мы пока не готовы обсуждать публично», — сообщил Рубио в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о гарантях безопасности для Украины. Он также отметил, что США поднимает данную тему на каждой встрече, которая посвящена урегулированию украинского кризиса. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
Вашингтон и Москва активно сотрудничают по вопросу разрешения конфликта на Украине. Делегации из США и России несколько раз встречались за столом переговоров, чтобы обсудить украинский кризис. Президент РФ Владимир Путин также несколько раз созванивался со своим американским коллегой Дональдом Трампом, и даже встречался с его спецпосланником Стивом Уиткоффом.
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