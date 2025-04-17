В Челябинске стартовал всероссийский конкурс для пятилетних инженеров

В Челябинске стартовал заключительный этап ХI Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России» («ИКаР»), в котором за победу поборются юные робототехники от пяти до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона
«В очном финале конкурса за победу поборются 648 юных робототехников от пяти до 17 лет из 48 регионов страны, конкуренцию им составят участники из Казахстана (дистанционно), Таджикистана и Кыргызстана. Старт заключительному этапу соревнований дал губернатор Алексей Текслер», — сообщили в пресс-службе правительства.
Текслер поприветствовал участников конкурса. Он подчеркнул, что регион уже много лет активно занимается развитием молодых инженерных кадров и призвал старшеклассников поступать в челябинские вузы.
«Отдельно хотел обратиться к старшеклассникам, в том числе из других регионов: приглашаю вас поступать в наши вузы и заниматься очень интересными проектами. Уверен, вы найдете в нашем замечательном, красивом регионе то, что позволит вам реализоваться!» — сказал губернатор.
Челябинскую область в финале конкурса представляют 142 делегата в составе 47 команд, а также 210 тренеров и наставников. Поддержку им оказывают 42 представителя предприятий области.
На площадках конкурса работает выставка, на которой воспитанники образовательных учреждений, колледжей, вузов совместно с предприятиями-партнерами презентуют свои проекты. Так, юные робототехники из «ИТ-куба» Сатки представили проект «Комфортный микроклимат в классе», которую уже применяют в школах города, а учащиеся лицея №142 Челябинска по техзаданию «КОНАР» создали проект роботизированной лодки, разработанный для исследования водоемов региона.
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