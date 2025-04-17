17 апреля 2025

Начальник курганского госпиталя Семенов захотел стать депутатом облдумы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Семенов подал документы на участие в праймериз «Единой России»
Владимир Семенов подал документы на участие в праймериз «Единой России» Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в облдуму. Он намерен баллотироваться по восточному округу №1, сообщили URA.RU источники. Также информация размещена на официальном сайте праймериз партии.

«Семенов участвует в праймериз „Единой России“. Вероятно, он может заменить одного из представителей „команды врачей“ в областном парламенте, если успешно пройдет голосование. Некоторые политики хотят видеть его в думе», — рассказали URA.RU источники из медицинской сферы. Семенов родился в 1967 году, имеет высшее медицинское образование, звание кандидата наук и значительный управленческий опыт. Является членом партии с 2004 года.

Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. Праймериз партии «Единая Россия» пройдут с 19 по 25 мая в электронном формате. Ранее URA.RU писало, что на предварительное голосование заявилась главврач Курганской областной специализированной инфекционной больницы и депутат облдумы Елена Воронович.

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Начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в облдуму. Он намерен баллотироваться по восточному округу №1, сообщили URA.RU источники. Также информация размещена на официальном сайте праймериз партии. «Семенов участвует в праймериз „Единой России“. Вероятно, он может заменить одного из представителей „команды врачей“ в областном парламенте, если успешно пройдет голосование. Некоторые политики хотят видеть его в думе», — рассказали URA.RU источники из медицинской сферы. Семенов родился в 1967 году, имеет высшее медицинское образование, звание кандидата наук и значительный управленческий опыт. Является членом партии с 2004 года. Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. Праймериз партии «Единая Россия» пройдут с 19 по 25 мая в электронном формате. Ранее URA.RU писало, что на предварительное голосование заявилась главврач Курганской областной специализированной инфекционной больницы и депутат облдумы Елена Воронович.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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