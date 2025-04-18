Во Франции заявили об унижении Макрона на переговорах с командой Трампа

Лидер партии патриоты Филиппо: представители Трампа преподали Макрону урок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представители Трампа преподали урок Макрону
Представители Трампа преподали урок Макрону Фото:

Американские переговорщики унизили президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в Париже. Об этом заявил французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — прим. ред.) очень унизительным: два представителя президента США Дональда Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа», — написал Филиппо в своей социальной сети X. Встреча произошла в четверг. На переговорах в столице Франции присутствовали представители США, Британии, Германии и Украины.

О результатах этих консультаций госсекретарь США Марко Рубио проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова. Это произошло в рамках диалога между Вашингтоном и Москвой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские переговорщики унизили президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в Париже. Об этом заявил французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — прим. ред.) очень унизительным: два представителя президента США Дональда Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа», — написал Филиппо в своей социальной сети X. Встреча произошла в четверг. На переговорах в столице Франции присутствовали представители США, Британии, Германии и Украины. О результатах этих консультаций госсекретарь США Марко Рубио проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова. Это произошло в рамках диалога между Вашингтоном и Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...