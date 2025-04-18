Во Франции заявили об унижении Макрона на переговорах с командой Трампа

Американские переговорщики унизили президента Франции Эммануэля Макрона во время встречи в Париже. Об этом заявил французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«На самом деле вчерашний день был для него (Макрона — прим. ред.) очень унизительным: два представителя президента США Дональда Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа», — написал Филиппо в своей социальной сети X. Встреча произошла в четверг. На переговорах в столице Франции присутствовали представители США, Британии, Германии и Украины.
О результатах этих консультаций госсекретарь США Марко Рубио проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова. Это произошло в рамках диалога между Вашингтоном и Москвой.
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