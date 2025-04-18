В Госдуме хотят ввести новый выходной в честь Страстной пятницы

В Госдуме планируют рассмотреть инициативу о введении дополнительного выходного дня в честь Страстной пятницы. Его предлагается сделать нерабочим по всей России. Об этом сообщил корреспондент Кремлевского пула Павел Юнашев.
«Как мне стало известно, депутат Дмитрий Кузнецов выступит с предложением сделать Страстную пятницу (это сегодня) выходным днем», — поделился Юнашев в своем telegram-канале. По мнению автора инициативы, такой выходной поможет россиянам задуматься о духовных ценностях и смысле жизни.
«Людям важно помочь задуматься о духовных ценностях и смысле жизни. В наше время это было бы особенно полезно. Часто каждый праздник, даже с духовными истоками, мы превращаем в повод отметить. А Страстная пятница должна стать поводом поговорить с близкими о действительно важных вещах», — приводит Юнашев слова Кузнецова. Страстная пятница — самый скорбный и строгий день Великого поста, когда верующие отдают дань почтения страданиям и распятию Христа, и именно этот день должен стать возможностью для духовных размышлений, считает депутат.
По информации Юнашева, в ряде других государств, включая страны с многонациональным и многоконфессиональным обществом, Страстная пятница уже имеет статус официального выходного дня. Среди них — Великобритания, США, а также партнеры России по БРИКС: Бразилия, Индия, ЮАР и Эфиопия. По мнению Кузнецова, инициатива может получить поддержку, учитывая курс российского руководства на укрепление духовных ценностей и традиций. Также парламентарий выразил уверенность, что Русская православная церковь поддержит введение нового выходного дня.
Страстная неделя является завершающей перед празднованием Пасхи — центрального события в христианской традиции. В течение Страстной пятницы, которая в 2025 году по православному календарю приходится на 18 апреля, верующие вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.