Страстная пятница 2025: все, что нужно знать о дне скорби

Страстная пятница или Великая пятница — важная дата у православных. В этот день верующие по всему миру глубоко переживают события последних часов жизни Иисуса Христа. Когда будет Страстная пятница в 2025 году, суть, история, запреты этого дня — в материале URA.RU.
Когда Страстная пятница в 2025 году
Этот день всегда выпадает на пятницу, накануне Пасхи. В 2025 году Пасха (Воскресение Христово) в православии и католицизме приходится на 20 апреля. Соответственно, Страстная пятница — это день за три дня до этого события, то есть 18 апреля. Такое совпадение дат происходит потому, что в этот год православная и католическая Пасхи выпадают на один и тот же день по григорианскому календарю.
История и суть Страстной пятницы
Страстная пятница — один из самых печальных дней для христиан. Его история описана в Библии. Все началось после Тайной вечери, когда один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, предал его. Иисуса схватили и повели на суд к римскому правителю Понтию Пилату. Пилат видел, что Иисус невиновен и сомневался, но под давлением толпы всё же согласился отдать его на распятие.
Казнь состоялась на холме Голгофа. По пути туда, неся свой тяжелый крест через Иерусалим, Иисус столкнулся с жестокостью и презрением людей. Рядом с ним распяли двух преступников — один раскаялся перед смертью, другой нет. Христиане верят, что этой страшной жертвой на кресте Иисус принял на себя грехи всего человечества.
Для верующих этот день — напоминание о безграничной любви Бога, который отдал Сына на страдания, чтобы открыть людям путь к спасению и вечной жизни. В Страстную пятницу принято вспоминать эту жертву, задуматься о своих поступках, учиться состраданию. Это время для духовного очищения и спокойной подготовки к главному празднику — Светлой Пасхе.
Богослужения и традиционные обряды
В течение Страстной недели, а особенно в Страстную пятницу, в храмах проводят особые богослужения, отражающие всю драматичность последних часов земной жизни Христа. Каждая литургия, чтение евангельских отрывков помогает верующим вновь пережить мучения Спасителя и углубиться в смысл его искупительной жертвы.
В православных храмах во время вечерней службы (вечерни) звучат специальные каноны, написанные для того, чтобы вызвать чувство скорби и сопереживания. Особенность этой службы — вынос плащаницы, символически изображающей тело Христа в гробе, что напоминает о его смерти и последующем воскресении. Этот обряд появился еще в конце XVI века и с тех пор стал неотъемлемой частью Страстной недели. Монохромная, торжественная атмосфера храма способствует глубокому внутреннему сосредоточению и молитве.
В католических соборах часто проводят Крестный путь — процессию, в ходе которой верующие проходят семь или даже четырнадцать станций, символизирующих этапы пути Иисуса от ареста до распятия. После крестного пути следует служба Страстей Господних, где акцент делают на страданиях и мучениях Христа. Рассказы об этих событиях передают через музыку, псалмы и стихи. Эта служба зачастую проходит в завершение дня и напоминает о скорби, но в то же время заряжает верующих надеждой на грядущее воскресение.
Народные приметы и обычаи в Страстную пятницу
- Огненные ритуалы. В некоторых регионах России и восточнославянских стран по традиции разжигали костры на возвышенностях. Верили, что пламя защищает от дурных сил и нечистой энергии, очищая пространство вокруг дома.
- Хлеб как лекарство. Существовало поверье, что хлеб, испеченный в Страстную пятницу, обладает целебными свойствами и способен излечить болезни, поэтому его приготовление сопровождалось особым обрядом.
- Символичные жесты. Многие семьи старались завершить уборочные работы и домашние дела до начала Великого четверга, чтобы ничто не отвлекало от духовного состояния. В частности, женщинам рекомендовали не заниматься рукоделием в этот день, так как это могло «рассеять» энергию скорби.
Запреты в Страстную пятницу
Страстная пятница — день строгого поста. Верующие не едят мясо, молочные продукты, яйца и горячую пищу до тех пор, пока в церкви не вынесут икону с изображением Иисуса (это бывает после захода солнца). Потом можно кушать только простую еду — например, хлеб, салаты или воду. Также рекомендуется не заниматься тяжелым трудом и посвятить время молитвам и размышлениям о важных делах.
Эти правила помогают людям сосредоточиться на духовном настрое, погрузиться в атмосферу скорби и подготовиться к главному празднику — Пасхе. Смысл поста — напомнить о готовности отказываться от лишнего, чтобы лучше понять ценность жертвы и приблизиться к Богу.
Мероприятия в течение всей Страстной недели
Страстная неделя — это время особого духовного переживания, которое начинается с Вербного воскресенья и продолжается до Великой субботы. Каждый день имеет свое значение:
- Великий понедельник. Верующие вспоминают историю пророка Иосифа, олицетворяющего прообраз Спасителя.
- Великий вторник и среда. Эти дни посвящены размышлениям о духовном наставлении, осуждении лицемерия и предательстве, когда Иуда Искариот предал Христа за 30 сребреников.
- Великий четверг. Называемый Чистым, он знаменует установление таинства причастия и омовения ног, что символизирует смирение и любовь Иисуса к своим ученикам.
- Великая пятница. День глубокой скорби, когда вспоминается распятие и мучения Христа.
- Великая суббота. День ожидания, когда соблюдаются особые ночные службы (полунощница), а также традиционно совершается церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме, символизирующая победу света над тьмой.
Нужно ли поздравлять со Страстной пятницей
Со Страстной пятницей не поздравляют. Это день скорби и траура по распятому Христу. В этот день верующие вспоминают о страданиях и крестной смерти Иисуса. Поэтому поздравления неуместны.Вместо поздравлений в Страстную пятницу принято выражать соболезнования, сочувствие и сопереживание. Можно сказать что-то вроде: «Разделяю с вами скорбь в этот день».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.