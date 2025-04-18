«Не продаю»: Волочкова опровергла слухи о том, что она расстается с квартирой из-за долгов

Балерина Анастасия Волочкова возмутилась слухами о том, что она якобы продает свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге из-за долгов по ЖКХ в 130 тысяч рублей. В беседе с URA.RU звезда Большого театра прояснила ситуацию.
«Никаких долгов у меня нет. Квартиру я не продаю, она мне дорога. Это подарок Сулеймана Керимова — моей самой большой любви в жизни. Просто кому-то очень хочется перед свадьбой дочери отвлечь внимание от этого события», — говорит Волочкова.
По данным Shot, речь идет о недвижимости на Итальянской улице. Площадь той квартиры 196 квадратов. Журналисты уверяли, что Волочкова планировала выручить с продажи 165 миллионов рублей. Однако танцовщица поясняет: она не только ничего не собирается продавать, но еще и на днях выиграла суд у жилищной компании за то, что ее квартиру затопили. Теперь ей должны 5 миллионов рублей.
Анастасия подчеркнула, что, несмотря на то, что она не живет в Санкт-Петербурге, а постоянно проживает в Подмосковье в своем особняке, ЖКХ она платит исправно. К слову, квартира в Питере — не единственный подарок олигарха балерине. Волочкова заявляет, что на Петровском переулке у нее также есть квартира. И там она также столкнулась с протечкой: зимой рабочие сбивали снег и повредили крышу. В итоге компания выплатила балерине 666 тысяч рублей.
Олигарх Сулейман Керимов — большая любовь балерины. Пара была вместе три года, звезда балета была беременна от бизнесмена, однако, к сожалению, потеряла ребенка из-за стресса. По словам Волочковой, избранник делал ей предложение, однако, узнав, что у него есть семья, Анастасия ответила отказом. Но до сих пор, спустя годы, продолжает с теплотой вспоминать те отношения.
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