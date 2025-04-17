В ХМАО прокуратура в суде добилась компенсации работнику РЖД за разбитую голову

Сургутская транспортная прокуратура через суд добилась выплаты компенсации монтеру ОАО «Российские железные дороги». Работник получил травму головы на производстве. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
«18 мая 2024 года на 739 километре ПК девятого ремонтируемого участка Сурмятин — Вач-Ягун Сургутского района, после выгрузки щебня и приведения в транспортное положение вагона монтер пути получил травму головы. В результате происшествия ему причинен тяжкий вред здоровью», — следует из сообщения.
После несчастного случая транспортный прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего работника. Суд удовлетворил требования о взыскании с РЖД компенсации за моральный вред. Мужчине выплатят 350 тысяч рублей.
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