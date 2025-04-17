17 апреля 2025

В ХМАО прокуратура в суде добилась компенсации работнику РЖД за разбитую голову

© Служба новостей «URA.RU»
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По решению суда РЖД выплатят пострадавшему монтеру 350 тысяч рублей
По решению суда РЖД выплатят пострадавшему монтеру 350 тысяч рублей Фото:

Сургутская транспортная прокуратура через суд добилась выплаты компенсации монтеру ОАО «Российские железные дороги». Работник получил травму головы на производстве. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«18 мая 2024 года на 739 километре ПК девятого ремонтируемого участка Сурмятин — Вач-Ягун Сургутского района, после выгрузки щебня и приведения в транспортное положение вагона монтер пути получил травму головы. В результате происшествия ему причинен тяжкий вред здоровью», — следует из сообщения.

После несчастного случая транспортный прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего работника. Суд удовлетворил требования о взыскании с РЖД компенсации за моральный вред. Мужчине выплатят 350 тысяч рублей.

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Сургутская транспортная прокуратура через суд добилась выплаты компенсации монтеру ОАО «Российские железные дороги». Работник получил травму головы на производстве. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «18 мая 2024 года на 739 километре ПК девятого ремонтируемого участка Сурмятин — Вач-Ягун Сургутского района, после выгрузки щебня и приведения в транспортное положение вагона монтер пути получил травму головы. В результате происшествия ему причинен тяжкий вред здоровью», — следует из сообщения. После несчастного случая транспортный прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего работника. Суд удовлетворил требования о взыскании с РЖД компенсации за моральный вред. Мужчине выплатят 350 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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