17 апреля 2025

Чебаркуль проваливает праймериз «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Чебаркуле на праймериз зарегистрировано два кандидата
В Чебаркуле на праймериз зарегистрировано два кандидата Фото:

Самым провальным муниципалитетом Челябинской области на праймериз «Единой России» на 18 апреля выглядит Чебаркуль. По данным сайта предварительного голосования, на праймериз заявилось два кандидата.

«По округу № 7 выдвинулся Александр Новоселов. По округу № 16 — Антон Шальков», — информирует ресурс. По информации сайта собрания депутатов Чебаркуля, в нем 23 депутатских кресла.

Для сравнения, в Чебаркульском районе будут распределены 24 депутатских мандата. На данный момент на праймериз заявились 54 кандидата.

Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента.

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Самым провальным муниципалитетом Челябинской области на праймериз «Единой России» на 18 апреля выглядит Чебаркуль. По данным сайта предварительного голосования, на праймериз заявилось два кандидата. «По округу № 7 выдвинулся Александр Новоселов. По округу № 16 — Антон Шальков», — информирует ресурс. По информации сайта собрания депутатов Чебаркуля, в нем 23 депутатских кресла. Для сравнения, в Чебаркульском районе будут распределены 24 депутатских мандата. На данный момент на праймериз заявились 54 кандидата. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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