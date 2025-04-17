Чебаркуль проваливает праймериз «Единой России»

Самым провальным муниципалитетом Челябинской области на праймериз «Единой России» на 18 апреля выглядит Чебаркуль. По данным сайта предварительного голосования, на праймериз заявилось два кандидата.
«По округу № 7 выдвинулся Александр Новоселов. По округу № 16 — Антон Шальков», — информирует ресурс. По информации сайта собрания депутатов Чебаркуля, в нем 23 депутатских кресла.
Для сравнения, в Чебаркульском районе будут распределены 24 депутатских мандата. На данный момент на праймериз заявились 54 кандидата.
Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!