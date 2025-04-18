Под Екатеринбургом из памятника Ленину сделали рампу для скейтбордистов. Фото, видео

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Памятник находится в центре Верхней Пышмы (архивное фото)
Памятник находится в центре Верхней Пышмы (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) памятник Ленину стал частью нового скейт-парка, который открыли возле ДК «Металлургов». Четыре радиусных заезда рампы находятся прямо под постаментом, рассказали в Федерации скейтбординга России.

«В Верхней Пышме появился необычный скейт-парк прямо на площади у памятника Ленину. Его реализовала команда Legato Construction — архитекторы, строители, райдеры и проектировщики», — следует из поста в telegram-канале организации.

Инициатором проекта выступила горадминистрация. Генпроектировщик — проектное бюро М4, архитектурную концепцию разработали BLOK STUDIO.

Организаторы пояснили, что сохранение памятника было закреплено в проекте. «Интегрировать монумент в пространство скейт-парка, сделав его частью нового городского кода», — отметили представители Legato Construction.

Проект инициировала мэрия
Проект инициировала мэрия
Фото:
Объект строили зимой
Объект строили зимой
Фото:

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В Верхней Пышме (Свердловская область) памятник Ленину стал частью нового скейт-парка, который открыли возле ДК «Металлургов». Четыре радиусных заезда рампы находятся прямо под постаментом, рассказали в Федерации скейтбординга России. «В Верхней Пышме появился необычный скейт-парк прямо на площади у памятника Ленину. Его реализовала команда Legato Construction — архитекторы, строители, райдеры и проектировщики», — следует из поста в telegram-канале организации. Инициатором проекта выступила горадминистрация. Генпроектировщик — проектное бюро М4, архитектурную концепцию разработали BLOK STUDIO. Организаторы пояснили, что сохранение памятника было закреплено в проекте. «Интегрировать монумент в пространство скейт-парка, сделав его частью нового городского кода», — отметили представители Legato Construction.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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