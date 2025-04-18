В Верхней Пышме (Свердловская область) памятник Ленину стал частью нового скейт-парка, который открыли возле ДК «Металлургов». Четыре радиусных заезда рампы находятся прямо под постаментом, рассказали в Федерации скейтбординга России.
«В Верхней Пышме появился необычный скейт-парк прямо на площади у памятника Ленину. Его реализовала команда Legato Construction — архитекторы, строители, райдеры и проектировщики», — следует из поста в telegram-канале организации.
Инициатором проекта выступила горадминистрация. Генпроектировщик — проектное бюро М4, архитектурную концепцию разработали BLOK STUDIO.
Организаторы пояснили, что сохранение памятника было закреплено в проекте. «Интегрировать монумент в пространство скейт-парка, сделав его частью нового городского кода», — отметили представители Legato Construction.
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