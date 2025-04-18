В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы не откроются к лету

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края не начнется из-за повторных разливов мазута. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Темрюкский район и прибрежные зоны Анапы не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха», — передает слова Поповой «Интерфакс». Она добавила, что повторные разливы мазута сделали пляжи непригодными для купания. Попова уточнила, что проведенные исследования показали несоответствие санитарным нормам на 141 пляже Анапы и девяти пляжах Темрюка.
Несмотря на это, качество питьевой воды и воздуха в регионе соответствует стандартам, и рекреационные зоны могут использоваться без доступа к пляжам. Глава Роспотребнадзора также отметила, что восточная часть Краснодарского края от Новороссийска свободна от загрязнения, и на этой территории нет рисков для курортного отдыха.
Разлив мазута произошел в результате крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Это привело к загрязнению береговой линии.
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