17 апреля 2025

ФСБ задержала челябинца за попытку отправить военный груз за границу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ задержала челябинца после оформления груза
ФСБ задержала челябинца после оформления груза Фото:

Житель Челябинской области пытался отправить военную продукцию в одну из стран Центрально-Азиатского региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, после оформления отправки он был задержан сотрудниками Управления.

«Установлена причастность лица к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения оборудования военного назначения, которое применяется в составе бронетанковой техники. После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления. Разрешительных документов на вывоз такой продукции из России у отправителя не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники). Ему предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.

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Житель Челябинской области пытался отправить военную продукцию в одну из стран Центрально-Азиатского региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, после оформления отправки он был задержан сотрудниками Управления. «Установлена причастность лица к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения оборудования военного назначения, которое применяется в составе бронетанковой техники. После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления. Разрешительных документов на вывоз такой продукции из России у отправителя не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники). Ему предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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