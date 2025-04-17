Житель Челябинской области пытался отправить военную продукцию в одну из стран Центрально-Азиатского региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, после оформления отправки он был задержан сотрудниками Управления.
«Установлена причастность лица к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения оборудования военного назначения, которое применяется в составе бронетанковой техники. После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками управления. Разрешительных документов на вывоз такой продукции из России у отправителя не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники). Ему предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.
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