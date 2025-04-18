Курганские пенсионеры боятся остаться без доставки денег на дом

Курганцы обсуждают, что в отделениях Почты России отменят услугу доставки пенсий на дом. Из-за этого почтальоны просят пенсионеров открывать счета в банках и оформлять пенсии на банковскую карту. Об этом URA.RU рассказали пенсионеры. В Почте России информацию опровергли: доставку пенсий на дом отменять не планируют, но рассматривают возможность открытия участков по доставке пенсий и пособий.
«В Заозерном почтальон рассказывала, что отделение собираются закрывать, что доставки пенсий на дом больше не будет. Посоветовала оформить пенсию на банковскую карту», — рассказала агентству пенсионерка.
В курганском паблике «Инцидент|Курган» анонимный автор написал, что по словам почтальона, в мае пенсию на дом принесут последний раз, так как во всех отделениях закрывают эту услугу. «Хотите, оформляйте пенсию на карту, либо нужно ездить на Главпочтамт. Почтальон добавила, что очереди будут огромные, так как со всего города будут туда ездить. Кто-то сделает [пенсию] на карту, но ведь совсем старенькие пенсионеры даже не знают, как подойти к банкомату. Понимаю, что сотрудников не хватает, но сделайте хотя бы так, чтоб получать [пенсию можно было] в своем отделении почты», — указано в паблике.
URA.RU направило запрос в пресс-службу отделения АО «Почта России». Агентству ответили, что Почта России не вводит никаких ограничений по доставке пенсий на дом. «Мы рассматриваем возможность открытия Участков по доставке пенсий и пособий (УДПП), но окончательное решение еще не принято. В любом случае наши сотрудники продолжат доставлять пенсии на дом и изменения никак не скажутся на наших клиентах. Доставочный период в апреле, как обычно, — с 3 по 24 число текущего месяца. Еще один вариант получения пенсий прежний — в кассах почтовых отделений», — уточнили в компании.
Ранее URA.RU сообщало, что для получения пенсии у россиян существуют определенные правила и запреты, например, нельзя скрывать информацию о переезде или трудовом стаже, а при нарушениях грозят штрафы и уголовная ответственность. Также пенсионеры имеют право на различные льготы, включая налоговые и бесплатную доставку продуктов, но для их получения часто требуется подать заявление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».