«Бессмертный полк» пройдет во всех городах и районах Челябинской области

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Шествие «Бессмертного полка» состоится в очном формате
Шествие «Бессмертного полка» состоится в очном формате Фото:

Шествие «Бессмертного полка» состоится в очном формате во всех городах и районах Челябинской области. Об этом на совещании у губернатора, посвященном подготовке к проведению юбилейного Дня Победы, сообщил вице-губернатор Роман Воллерт.

«Во всех городах и районах пройдут акции и мероприятия, торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам и местам захоронений, праздничные митинги, построения, шествие „Бессмертного полка“, тематические концерты. Также запланировано размещение поздравительных баннеров, брендирование общественного транспорта и школьных автобусов и другое. По традиции южноуральцам раздадут Георгиевские ленты в рамках всероссийской акции», — сообщил Воллерт.

Губернатор Алексей Текслер поручил при организации шествия «Бессмертного полка» использовать не только очные, но и альтернативные форматы, полюбившиеся россиянам. Это размещение фотографий героев на окнах домов, на личных автомобилях, на предприятиях и в транспорте.

Глава Челябинска Алексей Лошкин рассказал, что в столице Южного Урала 9 мая помимо основных мероприятий в парках культуры и отдыха запланированы праздничные концерты и программы с участием творческих коллективов, кинопоказы под открытым небом. На Театральной площади творческие коллективы воссоздадут атмосферу фронтовых бригад, наполненную мелодиями военных лет. На площади будет работать выставка военной техники и полевая кухня. Вечером на фасаде драматического театра имени Наума Орлова состоится показ мэппинга «Танкоград: история, ожившая в свете». Вечером на площади у Челябинского торгового центра пройдет традиционный праздничный концерт. Завершится праздник салютом на набережной реки Миасс.

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Шествие «Бессмертного полка» состоится в очном формате во всех городах и районах Челябинской области. Об этом на совещании у губернатора, посвященном подготовке к проведению юбилейного Дня Победы, сообщил вице-губернатор Роман Воллерт. «Во всех городах и районах пройдут акции и мероприятия, торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам и местам захоронений, праздничные митинги, построения, шествие „Бессмертного полка“, тематические концерты. Также запланировано размещение поздравительных баннеров, брендирование общественного транспорта и школьных автобусов и другое. По традиции южноуральцам раздадут Георгиевские ленты в рамках всероссийской акции», — сообщил Воллерт. Губернатор Алексей Текслер поручил при организации шествия «Бессмертного полка» использовать не только очные, но и альтернативные форматы, полюбившиеся россиянам. Это размещение фотографий героев на окнах домов, на личных автомобилях, на предприятиях и в транспорте. Глава Челябинска Алексей Лошкин рассказал, что в столице Южного Урала 9 мая помимо основных мероприятий в парках культуры и отдыха запланированы праздничные концерты и программы с участием творческих коллективов, кинопоказы под открытым небом. На Театральной площади творческие коллективы воссоздадут атмосферу фронтовых бригад, наполненную мелодиями военных лет. На площади будет работать выставка военной техники и полевая кухня. Вечером на фасаде драматического театра имени Наума Орлова состоится показ мэппинга «Танкоград: история, ожившая в свете». Вечером на площади у Челябинского торгового центра пройдет традиционный праздничный концерт. Завершится праздник салютом на набережной реки Миасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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