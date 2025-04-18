«Бессмертный полк» пройдет во всех городах и районах Челябинской области

Шествие «Бессмертного полка» состоится в очном формате во всех городах и районах Челябинской области. Об этом на совещании у губернатора, посвященном подготовке к проведению юбилейного Дня Победы, сообщил вице-губернатор Роман Воллерт.
«Во всех городах и районах пройдут акции и мероприятия, торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам и местам захоронений, праздничные митинги, построения, шествие „Бессмертного полка“, тематические концерты. Также запланировано размещение поздравительных баннеров, брендирование общественного транспорта и школьных автобусов и другое. По традиции южноуральцам раздадут Георгиевские ленты в рамках всероссийской акции», — сообщил Воллерт.
Губернатор Алексей Текслер поручил при организации шествия «Бессмертного полка» использовать не только очные, но и альтернативные форматы, полюбившиеся россиянам. Это размещение фотографий героев на окнах домов, на личных автомобилях, на предприятиях и в транспорте.
Глава Челябинска Алексей Лошкин рассказал, что в столице Южного Урала 9 мая помимо основных мероприятий в парках культуры и отдыха запланированы праздничные концерты и программы с участием творческих коллективов, кинопоказы под открытым небом. На Театральной площади творческие коллективы воссоздадут атмосферу фронтовых бригад, наполненную мелодиями военных лет. На площади будет работать выставка военной техники и полевая кухня. Вечером на фасаде драматического театра имени Наума Орлова состоится показ мэппинга «Танкоград: история, ожившая в свете». Вечером на площади у Челябинского торгового центра пройдет традиционный праздничный концерт. Завершится праздник салютом на набережной реки Миасс.
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