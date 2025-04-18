Российские военные вертолеты прибыли в Астану для участия в Параде Победы

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Российские вертолеты Ми-35 будут участвовать в Параде Победы в Казахстане
Российские вертолеты Ми-35 будут участвовать в Параде Победы в Казахстане Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Вертолеты Военно-воздушных сил РФ прибыли в Астану для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

«Вертолеты армейской авиации Военно-воздушных сил — Ми-17, Ми-35 и Ми-171Ш — прибыли в 19132-ю воинскую часть, дислоцированную в городе Астана», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В ведомстве заявили, что по традиции прибывших военнослужащих встретили с национальными угощениями — кымызом и баурсаками. Командующий военно-воздушными силами генерал-майор авиации Руслан Кунуров лично встретил авиационное подразделение.

В военном параде, который пройдет в столице Казахстана 7 мая, будут задействованы более 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Зрителей ожидает масштабное шествие пеших парадных расчетов, проход механизированных колонн и показательные полеты авиации. Парад приурочен не только к годовщине Победы, но и ко Дню защитника Отечества. Минтруда и соцзащиты Казахстана уточняет, что на сегодняшний день в стране проживают 120 ветеранов войны и более 42,5 тыс. граждан, внесших вклад в Победу.

Аналогичные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, проходят и в других странах СНГ: так, военнослужащие из Таджикистана примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. На торжества в столицу России также ожидается приезд председателя КНР Си Цзиньпина и президентов Венесуэлы, Бразилии, Сербии и других государств.

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Вертолеты Военно-воздушных сил РФ прибыли в Астану для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана. «Вертолеты армейской авиации Военно-воздушных сил — Ми-17, Ми-35 и Ми-171Ш — прибыли в 19132-ю воинскую часть, дислоцированную в городе Астана», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В ведомстве заявили, что по традиции прибывших военнослужащих встретили с национальными угощениями — кымызом и баурсаками. Командующий военно-воздушными силами генерал-майор авиации Руслан Кунуров лично встретил авиационное подразделение. В военном параде, который пройдет в столице Казахстана 7 мая, будут задействованы более 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Зрителей ожидает масштабное шествие пеших парадных расчетов, проход механизированных колонн и показательные полеты авиации. Парад приурочен не только к годовщине Победы, но и ко Дню защитника Отечества. Минтруда и соцзащиты Казахстана уточняет, что на сегодняшний день в стране проживают 120 ветеранов войны и более 42,5 тыс. граждан, внесших вклад в Победу. Аналогичные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, проходят и в других странах СНГ: так, военнослужащие из Таджикистана примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. На торжества в столицу России также ожидается приезд председателя КНР Си Цзиньпина и президентов Венесуэлы, Бразилии, Сербии и других государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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