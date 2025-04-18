Профайл экс-главы курганского округа Фадеевой, ушедшей в отставку

Глава Лебяжьевского округа Курганской области Ирина Фадеева уходит в отставку, но продолжит работу в мэрии округа. URA.RU рассказывает, что известно о чиновнице и ее карьере.
Ирина Владимировна Фадеева стала исполняющей обязанности главы Лебяжьевского округа 19 января 2024 года после досрочного ухода по состоянию здоровья предыдущего руководителя Александра Барча. Уже 27 февраля 2024 года на заседании окружной думы ее официально избрали главой округа. До этого Фадеева занимала должности первого заместителя главы Лебяжьевского муниципального округа и начальника финансового отдела.
За время работы Фадеева зарекомендовала себя как опытный управленец, способный поддерживать стабильность и развитие муниципалитета. Несмотря на уход с поста главы по собственному желанию, она не покинет администрацию — займет должность заместителя главы округа по финансовой части, где продолжит вносить вклад в развитие территории.
Ранее URA.RU писало, что глава Лебяжьевского округа Ирина Фадеева уходит в отставку. Но она останется работать в мэрии округа. Временно исполняющим обязанности главы округа после ухода Фадеевой назначен юрист администрации Андрей Михайлов, ранее служивший в УМВД России.
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