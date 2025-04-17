17 апреля 2025

Глава курганского округа Фадеева уходит в отставку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава курганского округа оставит пост, но ему уже есть замена
Глава курганского округа оставит пост, но ему уже есть замена Фото:

Глава Лебяжьевского округа (Курганская область) Ирина Фадеева уходит в отставку. Но она останется работать в мэрии округа. Об этом эксклюзивно для URA.RU сообщили источники из политических кругов Курганской области. 

«Ирина Фадеева хочет оставить пост главы Лебяжьевского округа. Уходит по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. Ее заявление об отставке рассматрит дума округа», — делятся с URA.RU источники. Инсайдеры сообщают, что Фадеева останется работать в мэрии, но на должности заместителя главы по финансовой части. 

По одной из версий, причиной могли стать проверки правительственной комиссии. Однако, как пояснили URA.RU в пресс-службе губернатора, в последнее время десант чиновников не выезжал в Лебяжье, а обо всех поездках сообщается на сайте правительства. Источники также рассказывают, что ни у правительства, ни у силовиков претензий к Фадеевой не было. Чиновница справлялась со своими обязанностями, но все же приняла решение об отставке. 

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Лебяжьевского округа. Ответ ожидается. 

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Глава Лебяжьевского округа (Курганская область) Ирина Фадеева уходит в отставку. Но она останется работать в мэрии округа. Об этом эксклюзивно для URA.RU сообщили источники из политических кругов Курганской области.  «Ирина Фадеева хочет оставить пост главы Лебяжьевского округа. Уходит по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. Ее заявление об отставке рассматрит дума округа», — делятся с URA.RU источники. Инсайдеры сообщают, что Фадеева останется работать в мэрии, но на должности заместителя главы по финансовой части.  По одной из версий, причиной могли стать проверки правительственной комиссии. Однако, как пояснили URA.RU в пресс-службе губернатора, в последнее время десант чиновников не выезжал в Лебяжье, а обо всех поездках сообщается на сайте правительства. Источники также рассказывают, что ни у правительства, ни у силовиков претензий к Фадеевой не было. Чиновница справлялась со своими обязанностями, но все же приняла решение об отставке.  Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Лебяжьевского округа. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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