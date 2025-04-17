Глава Лебяжьевского округа (Курганская область) Ирина Фадеева уходит в отставку. Но она останется работать в мэрии округа. Об этом эксклюзивно для URA.RU сообщили источники из политических кругов Курганской области.
«Ирина Фадеева хочет оставить пост главы Лебяжьевского округа. Уходит по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами. Ее заявление об отставке рассматрит дума округа», — делятся с URA.RU источники. Инсайдеры сообщают, что Фадеева останется работать в мэрии, но на должности заместителя главы по финансовой части.
По одной из версий, причиной могли стать проверки правительственной комиссии. Однако, как пояснили URA.RU в пресс-службе губернатора, в последнее время десант чиновников не выезжал в Лебяжье, а обо всех поездках сообщается на сайте правительства. Источники также рассказывают, что ни у правительства, ни у силовиков претензий к Фадеевой не было. Чиновница справлялась со своими обязанностями, но все же приняла решение об отставке.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Лебяжьевского округа. Ответ ожидается.
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