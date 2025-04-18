В Пермском крае микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком. Фото

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Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото:

Микроавтобус, который вез детей, столкнулся с грузовиком на трассе в Пермском крае. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ДТП произошло 18 апреля около 14:30 вблизи села Романово Березниковского округа.

«Пострадавшим, среди которых есть несовершеннолетние, оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их количество уточняется», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю. 

Очевидцы сообщают в соцсетях, что микроавтобус перевозил детскую хоккейную команду. Сейчас следователи осматривает место происшествия и транспортные средства. А также назначают необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Обновлено: 

В ГУ МВД по Пермскому краю уточняют, что именно водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с «Ладой Грантой». После этого легковушку отбросило в кювет. А микроавтобус столкнулся с лесовозом, движущимся в попутном направлении. 

«В ДТП пострадали водитель микроавтобуса и четыре пассажира, которые были внутри, в том числе один несовершеннолетний. Полиция проводит проверку», — добавили в ГУ МВД. 

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Микроавтобус, который вез детей, столкнулся с грузовиком на трассе в Пермском крае. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ДТП произошло 18 апреля около 14:30 вблизи села Романово Березниковского округа. «Пострадавшим, среди которых есть несовершеннолетние, оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их количество уточняется», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.  Очевидцы сообщают в соцсетях, что микроавтобус перевозил детскую хоккейную команду. Сейчас следователи осматривает место происшествия и транспортные средства. А также назначают необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Обновлено:  В ГУ МВД по Пермскому краю уточняют, что именно водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с «Ладой Грантой». После этого легковушку отбросило в кювет. А микроавтобус столкнулся с лесовозом, движущимся в попутном направлении.  «В ДТП пострадали водитель микроавтобуса и четыре пассажира, которые были внутри, в том числе один несовершеннолетний. Полиция проводит проверку», — добавили в ГУ МВД. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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