Ямальская домохозяйка стала миллионером, благодаря выигрышу (архивное фото)
Домохозяйка Татьяна из Салехарда выиграла пять миллионов рублей в онлайн-игре «Турнир». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«Первый крупный выигрыш стал для женщины неожиданностью. Сообщение о победе застало ее за домашними хлопотами», — рассказали организаторы розыгрыша. Выигрыш женщина хочет потратить на приобретение жилья. «Очень хочется свой уголок уютный иметь», — рассказала Татьяна.
Ранее URA.RU сообщало, что счастливчик из ЯНАО выиграл более пяти млн рублей. Он заплатил с выигрыша налог в 700 тысяч рублей.
Выигрышная комбинация билета
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!