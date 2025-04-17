17 апреля 2025

В ЯНАО домохозяйка сорвала многомиллионный куш лотерею. Фото

Домохозяйка из Салехарда выиграла пять миллионов рублей в лотерее «Турнир»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальская домохозяйка стала миллионером, благодаря выигрышу (архивное фото)
Ямальская домохозяйка стала миллионером, благодаря выигрышу (архивное фото) Фото:

Домохозяйка Татьяна из Салехарда выиграла пять миллионов рублей в онлайн-игре «Турнир». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«Первый крупный выигрыш стал для женщины неожиданностью. Сообщение о победе застало ее за домашними хлопотами», — рассказали организаторы розыгрыша. Выигрыш женщина хочет потратить на приобретение жилья. «Очень хочется свой уголок уютный иметь», — рассказала Татьяна.

Ранее URA.RU сообщало, что счастливчик из ЯНАО выиграл более пяти млн рублей. Он заплатил с выигрыша налог в 700 тысяч рублей.

Выигрышная комбинация билета
Выигрышная комбинация билета
Фото:

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Домохозяйка Татьяна из Салехарда выиграла пять миллионов рублей в онлайн-игре «Турнир». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». «Первый крупный выигрыш стал для женщины неожиданностью. Сообщение о победе застало ее за домашними хлопотами», — рассказали организаторы розыгрыша. Выигрыш женщина хочет потратить на приобретение жилья. «Очень хочется свой уголок уютный иметь», — рассказала Татьяна. Ранее URA.RU сообщало, что счастливчик из ЯНАО выиграл более пяти млн рублей. Он заплатил с выигрыша налог в 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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