«Ей нужен пиар»: Волочкова отреагировала на обидные слова Николаевой

Балерина Анастасия Волочкова негодует: жена ее бывшего мужа Игоря Вдовина ни дня не может прожить, не упоминая ее имени. На этот раз телеведущая Елена Николаева оскорбительно высказалась в адрес материнских качеств примы Большого театра. Мол, Анастасию не сильно заботит ее дочь. В беседе с URA.RU Волочкова заявила, что на ее имени пиарятся и прояснила ситуацию, которая касается ее дочери Ариадны.
«Эта женщина, которая при живой маме называет себя мачехой моей дочери, она не осознает, что является сбитым летчиком. Ей просто нужен пиар. Эта тетя всегда была и будет женой моего бывшего мужа. Иначе никак ее и не назвать», — заявила собеседница агентства.
Анастасия убеждена: такими разговорами Николаева пытается сместить фокус внимания с главного и радостного события в жизни Ариадны — грядущей свадьбы. Сейчас идут последние приготовления, над которыми Анастасия лично работает, чтобы сделать дочери красивый и достойный праздник. Ариадна решила, что она хочет торжество в стиле Гэтсби. Ни бывший балерины Игорь Вдовин, ни его нынешняя жена к этому действию не имеют отношения. При этом почему-то телеведущая убеждена, что свадьбы с Санкт-Петербурге, которую готовит Анастасия, не будет.
«Это какой-то абсурд! Какое ты отношение имеешь к моей дочери? У тебя два сына от моего бывшего мужа, занимайся ими», — обращается Волочкова к Николаевой.
Анастасия подчеркнула, что дочь буквально сбежала от отца и его избранницы. Сейчас Ариадна живет отдельно со своим женихом, влюбленные снимают квартиру. А все потому, что для девушки, по словам балерины, тяжко жить с чужой семьей, как бы ни пыталась выставить это Николаева.
Ариадна Волочкова появилась на свет в союзе Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина. Пара не была официально в браке, однако, как отмечает балерина, бизнесмена всегда будут ассоциировать исключительно с ней.
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