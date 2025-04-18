В центре Екатеринбурга встало движение трамваев из-за ДТП с внедорожником. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шесть трамваев встали на проспекте Ленина (архивное фото)
Шесть трамваев встали на проспекте Ленина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 18 апреля на проспекте Ленина движение трамваев в сторону площади 1905 года парализовала авария с одним из составов и огромным внедорожником Tank. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На Ленина возле пересечения с улицей Пушкина движение трамваев полностью заблокировано из-за ДТП. Стоят шесть трамваев. Пассажиры покинули вагоны, водители стоят на улице», — сказал собеседник. Судя по видео, китайская иномарка была без госномеров.

На место ЧП приехал аварийный комиссар. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

На место прибыл аварийный комиссар
На место прибыл аварийный комиссар
Фото:
Обошлось не пострадавших
Обошлось не пострадавших
Фото:
Аварийный комиссар помогает водителю Tank вырулить от трамвая
Аварийный комиссар помогает водителю Tank вырулить от трамвая
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 18 апреля на проспекте Ленина движение трамваев в сторону площади 1905 года парализовала авария с одним из составов и огромным внедорожником Tank. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Ленина возле пересечения с улицей Пушкина движение трамваев полностью заблокировано из-за ДТП. Стоят шесть трамваев. Пассажиры покинули вагоны, водители стоят на улице», — сказал собеседник. Судя по видео, китайская иномарка была без госномеров. На место ЧП приехал аварийный комиссар. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...