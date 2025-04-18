В Екатеринбурге вечером 18 апреля на проспекте Ленина движение трамваев в сторону площади 1905 года парализовала авария с одним из составов и огромным внедорожником Tank. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На Ленина возле пересечения с улицей Пушкина движение трамваев полностью заблокировано из-за ДТП. Стоят шесть трамваев. Пассажиры покинули вагоны, водители стоят на улице», — сказал собеседник. Судя по видео, китайская иномарка была без госномеров.
На место ЧП приехал аварийный комиссар. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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