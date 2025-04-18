В Росгвардии рассказали, как задерживали неадекватного пермяка, который пробрался в школу

В Перми сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину. Он пробрался на территорию школы «Флагман» и вел себя неадекватно.
«Экипаж получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых объектов. Через несколько минут росгвардецы прибыли на место. К правоохранителям обратились учителя и сотрудник службы безопасности, которые указали на мужчину с неадекватным поведением. Он доставлен в отдел полиции для принятия процессуального решения», — сказано на сайте Росгвардии.
Ранее URA.RU в пресс-службе городского УМВД рассказали, что странный пермяк вел себя неадекватно, сломал зеркало у машины и преследовал мать с ребенком. В отношении него проводится проверка, он задержан. По словам очевидцев в соцсетях, мужчина сам рассказал им, что состоит на учете в психиатрическом диспансере.
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