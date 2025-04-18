В Росгвардии рассказали, как задерживали неадекватного пермяка, который пробрался в школу

Росгвардия: о пермяке, который пробрался в школу, сообщили учителя и охранник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К правоохранителям обратились учителя и сотрудник службы безопасности
К правоохранителям обратились учителя и сотрудник службы безопасности Фото:

В Перми сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину. Он пробрался на территорию школы «Флагман» и вел себя неадекватно.

«Экипаж получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых объектов. Через несколько минут росгвардецы прибыли на место. К правоохранителям обратились учителя и сотрудник службы безопасности, которые указали на мужчину с неадекватным поведением. Он доставлен в отдел полиции для принятия процессуального решения», — сказано на сайте Росгвардии.

Ранее URA.RU в пресс-службе городского УМВД рассказали, что странный пермяк вел себя неадекватно, сломал зеркало у машины и преследовал мать с ребенком. В отношении него проводится проверка, он задержан. По словам очевидцев в соцсетях, мужчина сам рассказал им, что состоит на учете в психиатрическом диспансере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину. Он пробрался на территорию школы «Флагман» и вел себя неадекватно. «Экипаж получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из охраняемых объектов. Через несколько минут росгвардецы прибыли на место. К правоохранителям обратились учителя и сотрудник службы безопасности, которые указали на мужчину с неадекватным поведением. Он доставлен в отдел полиции для принятия процессуального решения», — сказано на сайте Росгвардии. Ранее URA.RU в пресс-службе городского УМВД рассказали, что странный пермяк вел себя неадекватно, сломал зеркало у машины и преследовал мать с ребенком. В отношении него проводится проверка, он задержан. По словам очевидцев в соцсетях, мужчина сам рассказал им, что состоит на учете в психиатрическом диспансере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...