В полиции Перми проверяют мужчину, который преследовал мать с ребенком

В полиции проводят проверку после того, как странный пермяк вел себя неадекватно, сломал зеркало у машины и преследовал мать с ребенком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД.
«В отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение о неизвестном мужчине, который ведет себя подозрительно. На место выехали сотрудники Росгвардии, молодого человека доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас правоохранителями проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Перми мужчина ведет себя неадекватно. По словам очевидцев, он сломал зеркала у автомобиля и погнул крышку багажника. Сообщалось, что пермяк вел себя неадекватно и пытался разбить стекло у авто. Позже горожане сообщили, что этот же мужчина преследовал мать с ребенком и вел себя неадекватно. Сам он прохожим рассказал, что состоит на учете в психиатрическом диспансере. Все это произошло около 11 утра.
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