17 апреля 2025

В полиции Перми проверяют мужчину, который преследовал мать с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося Фото:

В полиции проводят проверку после того, как странный пермяк вел себя неадекватно, сломал зеркало у машины и преследовал мать с ребенком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД.

«В отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение о неизвестном мужчине, который ведет себя подозрительно. На место выехали сотрудники Росгвардии, молодого человека доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас правоохранителями проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Перми мужчина ведет себя неадекватно. По словам очевидцев, он сломал зеркала у автомобиля и погнул крышку багажника. Сообщалось, что пермяк вел себя неадекватно и пытался разбить стекло у авто. Позже горожане сообщили, что этот же мужчина преследовал мать с ребенком и вел себя неадекватно. Сам он прохожим рассказал, что состоит на учете в психиатрическом диспансере. Все это произошло около 11 утра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В полиции проводят проверку после того, как странный пермяк вел себя неадекватно, сломал зеркало у машины и преследовал мать с ребенком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД. «В отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение о неизвестном мужчине, который ведет себя подозрительно. На место выехали сотрудники Росгвардии, молодого человека доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас правоохранителями проводится проверка», — рассказали в ведомстве. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Перми мужчина ведет себя неадекватно. По словам очевидцев, он сломал зеркала у автомобиля и погнул крышку багажника. Сообщалось, что пермяк вел себя неадекватно и пытался разбить стекло у авто. Позже горожане сообщили, что этот же мужчина преследовал мать с ребенком и вел себя неадекватно. Сам он прохожим рассказал, что состоит на учете в психиатрическом диспансере. Все это произошло около 11 утра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...