США могут смягчить санкции против РФ ради урегулирования украинского конфликта

Снятие санкций с России может стать условием урегулирования конфликта на Украине
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Предложения США по урегулированию конфликта на Украине, представленные 17 апреля в Париже, включают ослабление санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.
На встрече по урегулированию в Париже присутствовали представители Великобритании, США, Украины и Франции. «Смягчение санкций против Москвы [предусмотрено] в случае длительного прекращения огня», — пишет агентство со ссылкой на собственные источники.
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