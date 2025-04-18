США могут смягчить санкции против РФ ради урегулирования украинского конфликта

Bloomberg: США рассматривают смягчение санкций против РФ
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Снятие санкций с России может стать условием урегулирования конфликта на Украине
Снятие санкций с России может стать условием урегулирования конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Предложения США по урегулированию конфликта на Украине, представленные 17 апреля в Париже, включают ослабление санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

На встрече по урегулированию в Париже присутствовали представители Великобритании, США, Украины и Франции. «Смягчение санкций против Москвы [предусмотрено] в случае длительного прекращения огня», — пишет агентство со ссылкой на собственные источники.

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Предложения США по урегулированию конфликта на Украине, представленные 17 апреля в Париже, включают ослабление санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg. На встрече по урегулированию в Париже присутствовали представители Великобритании, США, Украины и Франции. «Смягчение санкций против Москвы [предусмотрено] в случае длительного прекращения огня», — пишет агентство со ссылкой на собственные источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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