В России начали новый этап борьбы с ростом цен на продукты

Власти начали новый этап борьбы с ростом цен в продуктовых магазинах. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 18 апреля сообщил, что объемы агрострахования с государственным участием увеличат до 7 млрд рублей. Как объяснил URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов, так руководство хочет уберечь сельхозпроизводителей от разорения из-за непогоды, не перекладывая эти расходы на потребителя.
«Правительство продолжает помогать аграриям. Средства на такие цели предусмотрены и в федеральном бюджете. Важно ускорить доведение субсидий до наших производителей», — сказал премьер во вступительном слове к заседанию.
Следует нарастить агрострахование, чтобы уменьшить потери фермеров из ?за изменений погоды — заморозков, пожаров, паводков либо засухи, подчеркнул Мишустин. В прошлом году соответствующими договорами впервые были защищены практически 20% от всех посевных площадей, напомнил он.
«Это свыше 15 млн га — рекордное число. В текущем году объем страхования с государственной поддержкой вырастет до 7 млрд рублей. А значит, еще больше сельхозпроизводителей получат возможность снизить риски за счет страховых выплат», — резюмировал глава правительства.
Власти увеличивают объемы страхования с госучастием в аграрном секторе, чтобы не перекладывать эти расходы на потребителя в случае непогоды и плохого урожая, объяснил Тихонов. По его словам, после майских заморозков в 2024 году получение такой помощи сильно упростили.
«Чем доступнее услуга, чем меньше средств уходит на покрытие рисков буквально на каждый гектар, тем меньше будет стоить конечная продукция. То есть, государство берет часть этих расходов на себя, чтобы не перекладывать их на потребителя», — отметил эксперт.
Власти, кроме прочего, создают аграриям удобные условия для получения компенсации от страховых компаний, добавил Тихонов. По его словам, раньше система была дорогая, несовершенная и неудобная: для возмещения ущерба от непогоды нужно было собрать приличный пакет документов, чтобы доказать, что наступила форс-мажорная ситуация.
«Фермер должен был преодолеть бюрократию для получения компенсации, вместо того, чтобы заниматься обработкой земли и выращивать скот. Но государство сейчас проводит донастройку системы страхования, значительно упрощает процедуры и помогает финансово. Это поможет соблюсти баланс интересов аграриев и страховых компаний, чтобы не разорялись ни те, ни другие», — резюмировал Тихонов.
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