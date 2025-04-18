Старший помощник руководителя областного управления СУ СК Людмила Половникова была отмечена медалью «За содействие СВО» за активное участие в помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщила Людмила Половникова в соцсетях.
«На протяжении нескольких лет во взаимодействии с Советом ветеранов сотрудники следственного управления принимают активное участие в акциях по сбору и отправке гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, в том числе своим землякам. На собранные денежные средства офицерами приобретены и отправлены предметы первой необходимости и личной гигиены, теплая одежда и спальные мешки, окопные свечи и дождевики, а также различное оборудование, необходимое для выполнения поставленных задач», — рассказала Половникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Людмилы Половниковой, такого рода помощь будет оказываться и в дальнейшем, пока в ней будет необходимость. Торжественное вручение медали председателем областного Совета ветеранов Юрием Черкащенко прошло в Курганском областном госпитале для ветеранов войн в рамках выездного пленума Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Ранее аналогичные медали «За содействие СВО» были вручены депутатам думы Целинного муниципального округа Курганской области за активную поддержку участников спецоперации и оказание помощи их семьям. Также в регионе проводятся акции по поддержке бойцов, в том числе передача гуманитарной помощи и организация патриотических мероприятий для молодежи.
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