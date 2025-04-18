Вице-губернатору Вологодской области продлили арест

Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей для заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказали в суде.
«Судом продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Алексеева на 2 месяца и 29 суток», — сообщили в суде. Их слова передает ТАСС. Адвокат Зелимхан Арапиев, представляющий интересы Дениса Алексеева, сообщил о намерении обжаловать вынесенное судом решение.
Алексеева арестовали в Москве 26 февраля 2025 года. В рамках этого дела также был задержан глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров.
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