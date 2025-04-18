КП: экс-супруга Петросяна завершила карьеру юмористки

Юмористка Елена Степаненко, бывшая супруга Евгения Петросяна, вероятно, завершила свою карьеру в шоу-бизнесе. Артистка закрыла свое ИП по организации концертной деятельности и отказывается от новых предложений по съемкам на телевидении.
«72-летняя Елена Степаненко исчезла с большой сцены — личная афиша пустая, этой весной пока не было съемок на ТВ <...> Предложения о съемках Степаненко периодически от коллег по юмористическому цеху и телепродюсеров получает: рассматривает, пока нигде не снимается <...> В 2025 году Степаненко ликвидировала свое ИП», — передает «Комсомольская правда». Также сообщается, что она впервые за долгое время не участвовала в праздничном концерте к 8 марта.
Степаненко зарегистрировала ИП еще в 2001 году для ведения творческой деятельности, однако в феврале решила его закрыть. Сейчас она ведет закрытый образ жизни. По словам юмориста Михаила Вашукова, на данный момент Степаненко живет в США и лишь изредка приезжает в Москву. После развода с Петросяном в 2018 году артистка активно выступала на сцене и вела авторские шоу, однако теперь, судя по всему, решила отойти от публичной деятельности.
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