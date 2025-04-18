Политолог рассказал, пойдут ли США на уступки Москве при урегулировании украинского конфликта

Журавлев: США надо проявить инициативу при урегулировании украинского конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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От действий США по украинскому вопросу зависит многое, считает Журавлев
От действий США по украинскому вопросу зависит многое, считает Журавлев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Уступки Вашингтона Москве по разрешению украинского вопроса вполне реальны, однако США должны проявить инициативу и стоять на своем. Об этом в разговоре с URA.RU поделился политолог, директор и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Штаты готовы смягчить санкции в отношении Москвы и признать ее контроль над занятыми территориями.

«[Уступки] абсолютно реальны. Другой вопрос, что Америка должна захотеть и стоять на этой позиции, а не просто высказаться об этом и пойти на попятную. Если американцы будут последовательны, то этих условий окажется вполне достаточно», — рассказал Журавлев.

Политолог также добавил, что американская элита не единодушна в том, как правильно действовать в ситуации украинского конфликта. Поскольку многие там, говорит Журавлев, считают, что Россия «мучает» Украину. «Американская элита не едина в этом вопросе. Очень много людей искренне считают, что мы мучаем несчастную, маленькую, благородную Украину», — добавил политолог.

Журавлев рассказал о необходимости гарантий, которые США и Россия могут предоставить друг другу. Это поможет в том случае, если Вашингтон решит отказаться от принятых решений.

«Здесь вот как раз это главный вопрос: и мы, американцы, должны найти какой-то механизм гарантий, который мы можем друг к другу предоставить. Сказать, что вот мы определяем такие гарантии, они сказали: „а мы такие“. Дальше искать уже золотую середину», — сказал Журавлев.

С целью достижения урегулирования конфликта на Украине Соединенные Штаты допускают возможность пойти на компромисс с Россией, признав ее новые территории. Кроме того, Вашингтон готов исключить перспективу вступления Украины в НАТО, а также смягчить санкции в отношении РФ. 

Ранее госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон может прекратить посреднические усилия между Россией и Украиной в ближайшие дни, если не появятся явные признаки возможности достижения соглашения. Он отметил, что США намерены добиться прекращения огня на Украине в течение ближайших недель.

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Уступки Вашингтона Москве по разрешению украинского вопроса вполне реальны, однако США должны проявить инициативу и стоять на своем. Об этом в разговоре с URA.RU поделился политолог, директор и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Штаты готовы смягчить санкции в отношении Москвы и признать ее контроль над занятыми территориями. «[Уступки] абсолютно реальны. Другой вопрос, что Америка должна захотеть и стоять на этой позиции, а не просто высказаться об этом и пойти на попятную. Если американцы будут последовательны, то этих условий окажется вполне достаточно», — рассказал Журавлев. Политолог также добавил, что американская элита не единодушна в том, как правильно действовать в ситуации украинского конфликта. Поскольку многие там, говорит Журавлев, считают, что Россия «мучает» Украину. «Американская элита не едина в этом вопросе. Очень много людей искренне считают, что мы мучаем несчастную, маленькую, благородную Украину», — добавил политолог. Журавлев рассказал о необходимости гарантий, которые США и Россия  могут предоставить друг другу. Это поможет в том случае, если Вашингтон решит отказаться от принятых решений. «Здесь вот как раз это главный вопрос: и мы, американцы, должны найти какой-то механизм гарантий, который мы можем друг к другу предоставить. Сказать, что вот мы определяем такие гарантии, они сказали: „а мы такие“. Дальше искать уже золотую середину», — сказал Журавлев. С целью достижения урегулирования конфликта на Украине Соединенные Штаты допускают возможность пойти на компромисс с Россией, признав ее новые территории. Кроме того, Вашингтон готов исключить перспективу вступления Украины в НАТО, а также смягчить санкции в отношении РФ.  Ранее госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон может прекратить посреднические усилия между Россией и Украиной в ближайшие дни, если не появятся явные признаки возможности достижения соглашения. Он отметил, что США намерены добиться прекращения огня на Украине в течение ближайших недель.
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