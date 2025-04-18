Рубио заявил, что скоро решится судьба переговоров по Украине

Скоро станет ясно, возможно ли мирное урегулирование конфликта на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что если обе стороны действительно стремятся к миру, Вашингтон готов помочь, иначе продолжат действовать по своим планам.
«В течение нескольких дней необходимо понять, возможно ли достичь урегулирования конфликта на Украине в скором времени. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы пойдем дальше», — заявил Рубио. Трансляция его выступления велась на странице издания Clash Report в соцсети Х.
Госсекретарь назвал переговоры с украинской стороной в Париже позитивными и выразил надежду на ответ Киева на предложения Вашингтона. Рубио отметил, что США поддерживали Украину три года, но сейчас необходимо сосредоточиться на других вопросах. Он добавил, что если усилия по прекращению конфликта не увенчаются успехом, они сообщат президенту США Дональду Трампу о нецелесообразности дальнейших переговоров
Вашингтон прекратит посреднические усилия для мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Это произойдет если не возникнут явные признаки возможности достижения сделки, заключил Рубио.
Согласно агентству Bloomberg, США намерены добиться прекращения огня на Украине в течение ближайших недель. Американские чиновники озвучили эту позицию на встрече с европейскими коллегами в Париже, где обсуждали пути урегулирования конфликта. На переговорах основное внимание уделялось поиску возможностей для быстрого перехода к перемирию и установлению долгосрочного мира.
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