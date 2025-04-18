Bloomberg раскрыл, на какие уступки Москве пойдут США при урегулировании украинского конфликта

США ради урегулирования украинского конфликта готовы будут пойти на уступки России и признать за ней ее новые регионы. По данным агентства Bloomberg, в Вашингтоне также готовы отказать Украине в членстве в НАТО.
«Предложение США по урегулированию на Украине подразумевает, что перешедшие под контроль России территории останутся за Москвой», — говорится в материале агентства. Также, по словам авторов статьи, стремления Киева вступить в НАТО также будут сняты с повестки дня ради достижения мира. Других подробностей не было предоставлено.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон может прекратить посреднические усилия между Россией и Украиной в ближайшие дни, если не появятся явные признаки возможности достижения соглашения. Он отметил, что США намерены добиться прекращения огня на Украине в течение ближайших недель.
По его словам, американское руководство уже устало от бесконечных переговоров с Украиной и надеется на изменения в конфликте, несмотря на то, что Киев пока не предпринимает никаких шагов к улучшению ситуации. Рубио также подчеркнул, что Европа должна быть вовлечена в урегулирование конфликта из-за введенных антироссийских санкций, передает «Национальная служба новостей».
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