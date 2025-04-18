Губернатор Махонин проинспектировал объекты спорта, культуры и АПК в Кудымкаре

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время визита в Кудымкарский округ посетил ряд объектов спорта, культуры и агропромышленного комплекса. Об этом глава региона рассказал в Telegram.
«Рабочий день в Кудымкаре. Традиционно перед началом полевых работ проверили работу сельхозпредприятия и реализацию краевых программ поддержки», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
По словам губернатора, в селе Ленинск капитально отремонтировали универсальный спортивный зал. Объект открыли в 2018 году, но из-за ошибки строителей кровля постоянно протекала, а занятия не проводились. Благодаря поддержке правительства у здания модернизировали водостоки, отремонтировали и обезопасили от воды крышу, поработали на внутренней отделкой. На реализацию проекта потратили 18 млн рублей, из них 12,5 млн — средства краевого бюджета, остальные — предоставил муниципалитет.
Следующей точкой выезда стал культурно-деловой центр Кудымкара. В текущем году при поддержке региона здесь отремонтируют большой зал, фойе, входную группу и оформят внутренние пространства в коми-пермяцкий стиле. Махонин поручил провести ремонт фасада здания, заявив о важность сохранения исторического облика.
Делегация также посетила кудымкарское сельхозпредприятие «Россия». В рамках инвестпроектов на территории в 2020 году установили склады для хранения зерна на 1100 тонн и ферму по выращиванию молодняка на 240 голов. Через три года построили новую ферму на 200 голов. В планах — расширение до 1000 голов.
«Продолжаем регулярно поддерживать хозяйство. К примеру, возмещаем затраты на повышение плодородия почв и поддержку собственного производства молока. В том числе благодаря этому предприятие производит свыше 8,7 тысячи тонн молока в год», — подчеркнул Махонин.
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