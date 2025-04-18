В Тюмени вечером 18 апреля из окна многоэтажного дома по улице 50 лет Октября выпала девушка. Со слов очевидцев, она приземлилась на припаркованный автомобиль.
«Девушка по предварительной версии выпала из окна по улице 50-лет октября, №4. Скорая помощь вместе с курьером из самоката и полицией помогли достать ее из машины и положить на носилки», — сообщается в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Очевидцы уточняют, что девушка в момент передачи ее медикам, была жива. Падение произошло с 20-го этажа. Там пострадавшая оставила свои вещи.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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