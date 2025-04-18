18 апреля 2025

В Кургане пройдет автопробег «Диктант Победы», ради которого в центре запретят парковку

В Кургане из-за автопробега «Диктант Победы» закроют парковку на площади
© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка будет запрещена у кинотеатра 24 апреля
Парковка будет запрещена у кинотеатра 24 апреля Фото:

В Кургане 24 апреля на площади у кинотеатра «Россия» запретят парковку в связи с автопробегом «Диктант Победы». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«В связи с проведением 24 апреля автопробега „Диктант Победы“ администрация города Кургана постановляет запретить остановку и стоянку транспортных средств на парковочной площадке в районе здания по ул. Гоголя, д. 53, перед кинотеатром „Россия“ с 9:00 до 11:00», — указано в постановлении. Следить за порядком на площади будет УМВД.

Ранее сообщалось, что на Пасху в Кургане будут перекрыты центральные улицы и запрещена стоянка на нескольких парковках. За порядком также проследят сотрудники полиции.

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В Кургане 24 апреля на площади у кинотеатра «Россия» запретят парковку в связи с автопробегом «Диктант Победы». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «В связи с проведением 24 апреля автопробега „Диктант Победы“ администрация города Кургана постановляет запретить остановку и стоянку транспортных средств на парковочной площадке в районе здания по ул. Гоголя, д. 53, перед кинотеатром „Россия“ с 9:00 до 11:00», — указано в постановлении. Следить за порядком на площади будет УМВД. Ранее сообщалось, что на Пасху в Кургане будут перекрыты центральные улицы и запрещена стоянка на нескольких парковках. За порядком также проследят сотрудники полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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