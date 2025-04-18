В Кургане пройдет автопробег «Диктант Победы», ради которого в центре запретят парковку

В Кургане 24 апреля на площади у кинотеатра «Россия» запретят парковку в связи с автопробегом «Диктант Победы». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
«В связи с проведением 24 апреля автопробега „Диктант Победы“ администрация города Кургана постановляет запретить остановку и стоянку транспортных средств на парковочной площадке в районе здания по ул. Гоголя, д. 53, перед кинотеатром „Россия“ с 9:00 до 11:00», — указано в постановлении. Следить за порядком на площади будет УМВД.
Ранее сообщалось, что на Пасху в Кургане будут перекрыты центральные улицы и запрещена стоянка на нескольких парковках. За порядком также проследят сотрудники полиции.
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