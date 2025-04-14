В Кургане на Пасху перекроют движение и запретят парковку в центре

В Кургане в честь празднования Пасхи, которое состоится в воскресенье, 20 апреля, в центральной части города перекроют движение, а также запретят парковку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
«В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, администрация Кургана постановляет: запретить движение транспортных средств 20 апреля на проезжей части автомобильного проезда от улицы Володарского до Кафедрального собора святого Александра Невского с 15:00 до 18:00. Запретить остановку и стоянку транспортных средств на парковочной площадке у собора с 13:00 до 18:00», — указано в документе.
Еще одно постановление мэрии вводит запрет на остановку и стоянку в районе Троицкой площади. Парковаться на Пасху будет нельзя на парковочной площадке за филармонией, где расположен въезд со стороны улицы Пичугина. Запрет будет действовать с 6:00 до 18:00. Оставить свой транспорт там смогут только организаторы мероприятий с пропусками. Следить за порядком будет УМВД.
В Кургане подобные меры принимаются во время значимых мероприятий и работ. На время «Всероссийской ярмарки» запрет на парковку введен у филармонии, а у ТЦ «Звездный» — в связи с уборкой территории.
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