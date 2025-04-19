Российских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ за купальники: какие еще запреты существуют в разных странах

Туристов из России, находившихся на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), оштрафовали и попросили покинуть пляж в эмирате Шарджа из-за того, что они находились там в купальниках. В государстве с 2011 года в подобных местах можно находиться только в закрытой одежде. Какие еще запреты для туристов есть в других странах — в материале URA.RU.
Запреты в ОАЭ
Ограничения на слишком открытую одежду
Группа российских туристов в ОАЭ была оштрафована и вынуждена покинуть пляж из-за появления там в купальных костюмах. Инцидент произошел в районе Кальба, который относится к эмирату Шарджа. Как объяснил гендиректор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, среди всех семи эмиратов именно в Шардже установлены наиболее жесткие ограничения, касающиеся, в том числе, внешнего вида туристов. Ношение бикини и откровенных купальников здесь не приветствуется.
Вопрос дресс-кода регулируется «Правилами пристойного поведения», которые были утверждены в Шардже еще в 2001 году. Согласно этим нормам, мужчинам и женщинам запрещено появляться в общественных местах в слишком обтягивающей, прозрачной или вызывающей одежде, а также в шортах и коротких юбках. В то же время, по сведениям туристических властей эмирата, пребывание в купальниках допускается только на пляжах и у бассейнов в отелях.
Кроме того, на некоторых пляжах в Эмиратах существуют специальные "женские дни". В это время вход для мужчин категорически запрещен. Их не пустят даже на семейные пляжи.
Как нужно одеваться в ОАЭ
Находясь в общественных местах, женщинам следует надевать одежду, которая закрывает плечи и колени. При этом мужчинам при условии нахождения в официальных местах нельзя надевать майки и шорты выше колен. В ресторанах и госучреждениях не следует носить короткие юбки и кофты с декольте. В дорогих заведениях же предусмотрен дресс-код, за несоблюдение которого охрана может сделать замечание или оштрафовать. Так, мужчинам в такие места нужно надевать рубашку и брюки, а женщинам — элегантное платье.
Запрет на употребление наркотиков и ограничение на алкоголь
Хранение и употребление наркотических веществ, включая наличие в личной аптечке препаратов, содержащих наркотики, приравнивается к их употреблению. За подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. При этом за ввоз и распространение наркотиков могут наказать более сурово, вплоть до приговора к смертной казни.
Употребление алкоголя также ограничено. В Шардже продажа спиртного полностью запрещена, его нельзя приобрести даже на вынос. В городских ресторанах, заведениях быстрого питания и кафе, не относящихся к гостиницам, алкоголь не подается. Кроме того, нахождение в общественных местах в состоянии опьянения считается недопустимым. В случае возникновения инцидентов, связанных с алкоголем, сотрудники отелей обязаны немедленно уведомить полицию. После этого проводится стандартная для ОАЭ процедура: от задержания до депортации и запрета на повторный въезд в страну.
Исключение предусмотрено для туристов и только в гостиницах: алкогольные напитки разрешено приобретать и употреблять в барах и ресторанах. В Дубае алкоголь также подают в ресторанах, обладающих специальной лицензией. В других эмиратах спиртное можно купить только в специальных точках.
Некорректное поведение
За проявление неуважения к местным женщинам — насмешки, флирт и подобные действия — предусмотрен штраф в размере 60 000 дирхамов (около 1?325?400 рублей), а также последующая депортация. Помимо прочего, нельзя оскорблять местных жителей, чиновников, полицию и других лиц — штраф до 500 000 дирхамов (11?045?000 рублей). За нецензурную брань также могут выписать штраф в 2 500 дирхамов (55?225 рублей). А за проявление чувств на публике — поцелуи, объятия — придется заплатить от 2 000 дирхамов (44?180 рублей).
Нельзя мусорить на улице, курить и участвовать в азартных играх
На улице за выбрасывание мусора не в урны может грозить штраф. Его размер составляет от 500 дирхамов (около 11?045 рублей). При этом за курение в неположенном месте (рестораны, транспорт, парк, общественные места) могут выписать штраф на аналогичную сумму. Проигрывание громкой музыки в автомобиле — штраф от 2 000 дирхамов (около 44?180 рублей).
Кроме того, в стране существует запрет на азартные игры. Однако какое наказание последует для тех, кто решит сыграть в них, не уточняется.
Посещение мечетей
Тем людям, кто не является мусульманином, нельзя входить в мечети в ОАЭ. Исключением при этом являются крупные мечети, которые открыты для ограниченного посещения туристическими группами.
Запрет на фотографирование местных жителей и правительственных объектов
Запрещается делать фото военных и гособъектов, а также территорий с усиленной охраной (органы госучреждения, иностранные диппредставительства, силовые ведомства, объекты инфраструктуры и промышленности). За нарушение данного правила туристов могут задержать.
Также не следует фотографировать посторонних людей, особенно местных жителей, правоохранителей и военных. Подобные действия расцениваются как тяжкое уголовное преступление и грозят тюремным сроком до полугода. Для того, чтобы не стать нарушителем, нужно обращать внимание на предупреждающие знаки в общественных местах, а также незамедлительно реагировать на запрещающие жесты служащих в форме.
Запреты в Таиланде
Поведение в общественных местах
- Нельзя размахивать флагами других стран. Штраф — от 1 000 батов (2?430 рублей);
- С 2018 года в Таиланде был введен строгий запрет на курение обычных и электронных сигарет на пляжах, балконах гостиниц, автобусных остановках, парках и природоохранных зонах. Штраф — до 100 тысяч батов (243?000 рублей). В случае курения в охраняемых природных территориях нарушителей ждет суд и не менее одного года лишения свободы;
- Продажа алкоголя в некоторых магазинах разрешена только в определенные часы: с 11:00 до 14:00, и с 17:00 до 00:00. Распивать спиртное допускается в специально отведенных местах, иначе могут арестовать на шесть месяцев.
- Делать фотографии в Таиланде можно только в местах, где нет запрещающих знаков. При этом полный запрет на фотосъемку распространяется на музеи, дворцы, резиденции короля и членов его семьи изнутри, танцовщиц направления go-go, участников травести-шоу* (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), алтари буддийских храмов, некоторые статуи Будды и местных жителей. Также нельзя делать селфи на пхукетском пляже Май Кхао — самолеты над ним садятся на крайне низкой высоте, а вспышки фотоаппаратов отвлекают пилотов;
- Интимная близость на пляжах в стране грозит до 30 дней ареста с последующей депортацией на родину. Также за поцелуй в общественном месте могут выписать штраф в 5 000 батов (12?150 рублей). Кроме того, за создание фото- и видеоматериалов с рейтингом 18+ грозит от пяти лет тюрьмы;
- Многие буддисты верят, что в голове живет душа человека, поэтому незнакомцам нельзя к ней прикасаться. Помимо прочего, в стране не следует показывать голые ступни и пятки, а также закидывать ноги на стол — за это могут выгнать из заведения.
Употребление наркотиков
Употребление наркотических веществ категорически запрещено для иностранных граждан, вне зависимости от обстоятельств. В целях борьбы с распространением наркотиков местные суды приравнивают степень ответственности продавцов, курьеров и покупателей. При установлении вины продавцу может быть назначена смертная казнь, курьеру — до 25 лет лишения свободы, а покупатель может быть депортирован с пожизненным запретом на въезд в страну.
Нельзя прикасаться к монахам и оскорблять короля
Женщинам нельзя прикасаться к местным монахам, а также садиться рядом с ними в общественном транспорте. Для всех туристов при посещении храмов нужно закрывать ноги, плечи и руки, а перед входом снять обувь. Кроме того, нельзя прикасаться к любым статуям Будды в храмах, потому что они являются священными.
Одно из особо тяжких моральных преступлений — оскорбление короля Рамы X. Так, нельзя глумиться над его портретом на купюрах и оскорблять правителя и его близких в интернете.
Что нельзя надевать в Таиланде
Женщинам не следует носить майки с глубоким декольте, а мужчинам нельзя появляться на улице с голым торсом. Также в обязательном порядке всем нужно носить нижнее белье — такое постановление в 1938 году вынес бывший премьер-министр Пибун Сонгкрам.
Что нельзя вывозить из страны
- Морские ракушки и кораллы. За попытку захватить с собой на память кусочек тайской природы предусмотрен штраф от 100 тысяч батов;
- Песок и земля. Все это, согласно тайским законам, принадлежит королю;
- Статуэтки Будды выше 13 см. Аналогично с батами — на каждой купюре портрет короля, который считается священным;
- Ритуальные предметы из шкур и костей редких животных. Под запретом вывоз чучел летучих мышей, морских коньков, черепов тигров и крокодилов, антиквариат из слоновой кости и панцирей черепах;
- Дуриан. Авиакомпании запрещают брать королевский фрукт на борт из-за специфического запаха.
Запреты в Турции
Поведение в общественных местах
- Женщинам не следует носить слишком открытую одежду, а мужчинам запрещено носить майки и шорты вне пляжей;
- Курить можно только в специальных зонах;
- Фотографии в религиозных местах могут быть ограничены или запрещены. Туда также нужно надевать закрытую одежду и вести себя тихо. Кроме того, нельзя делать фото военных объектов, полицейских участков и их персонала;
- Нельзя указывать пальцем на людей и показывать жест с большим пальцем вверх;
- Не следует отказываться от еды и напитков, это может быть воспринято как неуважение.
Законодательные ограничения
- Запрещено оскорблять президента и госсимволы, за это могут арестовать и депортировать;
- Нельзя вывозить из страны артефакты;
- За нарушение закона о тишине могут вызвать полицию;
- Во время Рамадана туристам нельзя есть и пить в общественных местах;
- Наркотики в любом количестве и виде запрещены.
Запреты в Египте
Нельзя забирать с собой ракушки и части достопримечательностей
В Египте негативно относятся к тому, что туристы могут забрать с собой небольшие части культурных объектов, ракушки, кораллы и так далее. За это может грозить штраф и запрет на въезд в страну сроком на несколько лет.
Нельзя купаться после захода солнца
После захода солнца в бассейнах купаться запрещено, в это время вода в них хлорируется. Такое же правило действует и в море. Кроме того, при купании в море нельзя ломать кораллы — штраф от 100 долларов (8?114 рублей).
Поведение в общественных местах
- Нельзя фотографировать полицейских, военную и боевую технику, административные здания и стратегические объекты военного назначения. Иногда за такое могут выписать штраф или арестовать;
- Уголовная ответственность предусмотрена за распитие алкоголя в общественных местах. В отелях это правило не действует;
- Не следует домогаться женщин;
- За разбрасывание мусора — штраф.
*Травести-шоу — ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.