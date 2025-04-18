18 апреля 2025

Российских туристов оштрафовали в ОАЭ за малоизвестное правило

Туристов из РФ выгнали с пляжа из-за купальников и оштрафовали
© Служба новостей «URA.RU»
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На пляже, где отдыхали туристы, действуют более строгие правила, введенные в 2001 году
На пляже, где отдыхали туристы, действуют более строгие правила, введенные в 2001 году Фото:

Российских туристов, отдыхавших в ОАЭ, выгнали с пляжа в Шардже за то, что они были в купальниках. Об этом сообщает Газета.ru.

«Полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы», — приводит Газета.ru слова одной из туристок.

На пляже в Шардже с 2001 года действуют более строгие ограничения, о которых мало кто знает. Они касаются пристойного поведения туристов и включают в себя внешний вид отдыхающих.

Ранее российские туристы уже сталкивались с трудностями во время отдыха в ОАЭ: из-за разлива нефти на побережье Фуджейры многие жаловались на невозможность купаться и были вынуждены менять место проживания. Туроператоры тогда переводили отдыхающих в другие эмираты, включая Шарджу.

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Российских туристов, отдыхавших в ОАЭ, выгнали с пляжа в Шардже за то, что они были в купальниках. Об этом сообщает Газета.ru. «Полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы», — приводит Газета.ru слова одной из туристок. На пляже в Шардже с 2001 года действуют более строгие ограничения, о которых мало кто знает. Они касаются пристойного поведения туристов и включают в себя внешний вид отдыхающих. Ранее российские туристы уже сталкивались с трудностями во время отдыха в ОАЭ: из-за разлива нефти на побережье Фуджейры многие жаловались на невозможность купаться и были вынуждены менять место проживания. Туроператоры тогда переводили отдыхающих в другие эмираты, включая Шарджу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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