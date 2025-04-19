ВС РФ укрылись антидроновыми одеялами для подхода к Преображенке

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Операции предшествовала артподготовка, заявили в Минобороны
Операции предшествовала артподготовка, заявили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штурмовики российской группы «Центр» использовали антидроновые одеяла для скрытного подхода к селу Преображенка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Заходить в село приходилось малыми группами по три-четыре человека, используя антидроновые одеяла и плохую видимость», — передает сообщение представителей ведомства РИА Новости. В ходе этого были минимизированы радиопереговоры, и вместо этого военные обменивались условными знаками.

Преображенка находится в 20 километрах к юго-западу от Красноармейска. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта 17 апреля, операции предшествовала артиллерийская подготовка и работа дронов. Штурмовики сталкивались с трудностями при пересечении открытой местности. В ходе операции они эффективно уничтожали технику и противодействовали беспилотникам ВСУ.

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Штурмовики российской группы «Центр» использовали антидроновые одеяла для скрытного подхода к селу Преображенка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Заходить в село приходилось малыми группами по три-четыре человека, используя антидроновые одеяла и плохую видимость», — передает сообщение представителей ведомства РИА Новости. В ходе этого были минимизированы радиопереговоры, и вместо этого военные обменивались условными знаками. Преображенка находится в 20 километрах к юго-западу от Красноармейска. Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта 17 апреля, операции предшествовала артиллерийская подготовка и работа дронов. Штурмовики сталкивались с трудностями при пересечении открытой местности. В ходе операции они эффективно уничтожали технику и противодействовали беспилотникам ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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