У россиян появилось право получать зарплату после увольнения

Сокращенные совместители будут получать выплаты в период поиска новой работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний заработок будет выплачиваться после второго месяца обращения в службу занятости
Средний заработок будет выплачиваться после второго месяца обращения в службу занятости Фото:

Работники, сокращенные с основной должности и находящиеся в статусе совместителей, смогут получать выплаты на период поиска новой работы. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Об этом рассказали в Минтруда РФ.

«Законопроект прошел общественное обсуждение, одобрен комиссией по законопроектной деятельности и после рассмотрения в правительстве будет внесен в Государственную Думу РФ», — передает сообщение пресс-службы министерства ТАСС. В настоящее время такие выплаты положены только тем, кто не работает по совместительству на момент увольнения.

Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить аналогичные права и для совместителей, уволенных из-за сокращения или ликвидации организации, которые не нашли работу в течение месяца. Выплачиваться средний заработок будет с продолжением выплаты после второго месяца обращения в службу занятости.

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Работники, сокращенные с основной должности и находящиеся в статусе совместителей, смогут получать выплаты на период поиска новой работы. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Об этом рассказали в Минтруда РФ. «Законопроект прошел общественное обсуждение, одобрен комиссией по законопроектной деятельности и после рассмотрения в правительстве будет внесен в Государственную Думу РФ», — передает сообщение пресс-службы министерства ТАСС. В настоящее время такие выплаты положены только тем, кто не работает по совместительству на момент увольнения. Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы обеспечить аналогичные права и для совместителей, уволенных из-за сокращения или ликвидации организации, которые не нашли работу в течение месяца. Выплачиваться средний заработок будет с продолжением выплаты после второго месяца обращения в службу занятости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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