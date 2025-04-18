Жительница Челябинска под видом прогулок закладывала наркотики

В Челябинске задержали местную жительницу, которая раскладывала на улице наркотики. Она делала это в Металлургическом районе, а также в парке на Северо-Западе, где жила. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.
«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 36-летнюю женщину с метадоном. Челябинка намеревалась сбыть запрещенное вещество через тайники-закладки в парковой территории Металлургического района. Задержанная пояснила, что проживает на Северо-Западе неподалеку от парка рядом с улицей Захаренко, здесь она ранее также делала закладки», — рассказали в региональном главке МВД.
Сотрудники правоохранительных органов провели обследование территории, в ходе которого выявили 18 свертков с метадоном, спрятанных в различных укромных местах. При личном досмотре у задержанной также обнаружили аналогичный наркотик. В рамках обыска в ее квартире полицейские изъяли весы и упаковочные материалы. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «а» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса.
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